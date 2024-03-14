https://ria.ru/20240314/bryansk-1933021073.html

Суд выпустил из-под домашнего ареста фигурантку дела о стрельбе в Брянске

Суд выпустил из-под домашнего ареста фигурантку дела о стрельбе в Брянске - РИА Новости, 14.03.2024

Суд выпустил из-под домашнего ареста фигурантку дела о стрельбе в Брянске

Брянский областной суд заменил домашний арест запретом определенных действий охраннице брянской гимназии, где в декабре прошлого года произошла стрельба,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:56

2024-03-14T17:56

2024-03-14T17:56

происшествия

брянск

брянский областной суд

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Брянский областной суд заменил домашний арест запретом определенных действий охраннице брянской гимназии, где в декабре прошлого года произошла стрельба, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Суд апелляционной инстанции посчитал, что основания для применения меры пресечения в виде домашнего ареста отсутствуют, в связи с чем изменил Галине Чертковой меру пресечения на запрет определенных действий", – говорится в сообщении. За смягчение меры пресечения выступил прокурор, поддержанный самой Чертковой и ее защитой, против же высказались представители потерпевших. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба: по информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия Сергей Поддубный, сотрудница предприятия Галина Черткова, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии Лариса Католикова была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд впоследствии всем им смягчил меру пресечения.

https://ria.ru/20231220/rosgvardiya-1916878053.html

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брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянск, брянский областной суд, стрельба в брянской гимназии