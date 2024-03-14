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Суд выпустил из-под домашнего ареста фигурантку дела о стрельбе в Брянске - РИА Новости, 14.03.2024
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17:56 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/bryansk-1933021073.html
Суд выпустил из-под домашнего ареста фигурантку дела о стрельбе в Брянске
Суд выпустил из-под домашнего ареста фигурантку дела о стрельбе в Брянске - РИА Новости, 14.03.2024
Суд выпустил из-под домашнего ареста фигурантку дела о стрельбе в Брянске
Брянский областной суд заменил домашний арест запретом определенных действий охраннице брянской гимназии, где в декабре прошлого года произошла стрельба,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:56
2024-03-14T17:56
происшествия
брянск
брянский областной суд
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Брянский областной суд заменил домашний арест запретом определенных действий охраннице брянской гимназии, где в декабре прошлого года произошла стрельба, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Суд апелляционной инстанции посчитал, что основания для применения меры пресечения в виде домашнего ареста отсутствуют, в связи с чем изменил Галине Чертковой меру пресечения на запрет определенных действий", – говорится в сообщении. За смягчение меры пресечения выступил прокурор, поддержанный самой Чертковой и ее защитой, против же высказались представители потерпевших. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба: по информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия Сергей Поддубный, сотрудница предприятия Галина Черткова, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии Лариса Католикова была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд впоследствии всем им смягчил меру пресечения.
https://ria.ru/20231220/rosgvardiya-1916878053.html
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происшествия, брянск, брянский областной суд, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Брянский областной суд, Стрельба в брянской гимназии
Суд выпустил из-под домашнего ареста фигурантку дела о стрельбе в Брянске

Суд выпустил из-под домашнего ареста охранницу брянской школы, где была стрельба

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Брянский областной суд заменил домашний арест запретом определенных действий охраннице брянской гимназии, где в декабре прошлого года произошла стрельба, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Суд апелляционной инстанции посчитал, что основания для применения меры пресечения в виде домашнего ареста отсутствуют, в связи с чем изменил Галине Чертковой меру пресечения на запрет определенных действий", – говорится в сообщении. За смягчение меры пресечения выступил прокурор, поддержанный самой Чертковой и ее защитой, против же высказались представители потерпевших.
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В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ
20 декабря 2023, 10:15
Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба: по информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу.
Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия Сергей Поддубный, сотрудница предприятия Галина Черткова, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь.
Заместитель директора гимназии Лариса Католикова была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд впоследствии всем им смягчил меру пресечения.
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ПроисшествияБрянскБрянский областной судСтрельба в брянской гимназии
 
 
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