https://ria.ru/20240314/biznes-1932994018.html

Катырин: социальный аспект становится сегодня особо важным для бизнеса

Катырин: социальный аспект становится сегодня особо важным для бизнеса - РИА Новости, 14.03.2024

Катырин: социальный аспект становится сегодня особо важным для бизнеса

Идущая перестройка рынка в России выдвигает сейчас в стратегии устойчивого развития (ESG) на первый план социальный аспект, который связан с проблемой дефицита... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:34

2024-03-14T16:34

2024-03-14T16:34

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Идущая перестройка рынка в России выдвигает сейчас в стратегии устойчивого развития (ESG) на первый план социальный аспект, который связан с проблемой дефицита кадров и удержания сотрудников, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "В предыдущие годы в стратегии устойчивого развития (ESG) в России на первый план выходила климатическая и экологическая повестка, что было обусловлено в том числе запросом иностранных компаний", - сказал он. "Однако в связи с перестроением рынка на фоне санкций эти вопросы несколько отошли на второй план, хотя точно остались, а на первое место вышел социальный аспект", - добавил собеседник агентства. Его приоритизация, по его словам, "благотворно влияет на имидж предприятий, подчеркивая их социальную ответственность, и отражается в целом на инвестиционной привлекательности бизнеса". Вдобавок, заметил глава ТПП РФ, "этот аспект ложится в ключевую повестку российского бизнеса, связанную с проблемой дефицита кадров и удержания сотрудников". "Обеспечение социальной инфраструктуры для работников и внедрение социальных стандартов на рынке труда – это важнейшие составляющие текущей ESG-стратегии", - подчеркнул Катырин. Причем это касается всего российского бизнеса, включая малые и средние предприятия, которые, по его убеждению, "считают это не модным трендом, а крайней необходимостью". "Тем более, что некоторые крупные компании уже не хотят брать в производственную цепочку тех, кто игнорирует принципы ESG, в частности, не отчитывается об углеродном следе", - заключил глава ТПП РФ.

https://ria.ru/20240314/cheki-1932953282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, кадры