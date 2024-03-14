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Катырин: социальный аспект становится сегодня особо важным для бизнеса - РИА Новости, 14.03.2024
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16:34 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/biznes-1932994018.html
Катырин: социальный аспект становится сегодня особо важным для бизнеса
Катырин: социальный аспект становится сегодня особо важным для бизнеса - РИА Новости, 14.03.2024
Катырин: социальный аспект становится сегодня особо важным для бизнеса
Идущая перестройка рынка в России выдвигает сейчас в стратегии устойчивого развития (ESG) на первый план социальный аспект, который связан с проблемой дефицита... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:34
2024-03-14T16:34
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Идущая перестройка рынка в России выдвигает сейчас в стратегии устойчивого развития (ESG) на первый план социальный аспект, который связан с проблемой дефицита кадров и удержания сотрудников, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "В предыдущие годы в стратегии устойчивого развития (ESG) в России на первый план выходила климатическая и экологическая повестка, что было обусловлено в том числе запросом иностранных компаний", - сказал он. "Однако в связи с перестроением рынка на фоне санкций эти вопросы несколько отошли на второй план, хотя точно остались, а на первое место вышел социальный аспект", - добавил собеседник агентства. Его приоритизация, по его словам, "благотворно влияет на имидж предприятий, подчеркивая их социальную ответственность, и отражается в целом на инвестиционной привлекательности бизнеса". Вдобавок, заметил глава ТПП РФ, "этот аспект ложится в ключевую повестку российского бизнеса, связанную с проблемой дефицита кадров и удержания сотрудников". "Обеспечение социальной инфраструктуры для работников и внедрение социальных стандартов на рынке труда – это важнейшие составляющие текущей ESG-стратегии", - подчеркнул Катырин. Причем это касается всего российского бизнеса, включая малые и средние предприятия, которые, по его убеждению, "считают это не модным трендом, а крайней необходимостью". "Тем более, что некоторые крупные компании уже не хотят брать в производственную цепочку тех, кто игнорирует принципы ESG, в частности, не отчитывается об углеродном следе", - заключил глава ТПП РФ.
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твой бизнес – новости, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, кадры
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Кадры

Катырин: социальный аспект становится сегодня особо важным для бизнеса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Идущая перестройка рынка в России выдвигает сейчас в стратегии устойчивого развития (ESG) на первый план социальный аспект, который связан с проблемой дефицита кадров и удержания сотрудников, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"В предыдущие годы в стратегии устойчивого развития (ESG) в России на первый план выходила климатическая и экологическая повестка, что было обусловлено в том числе запросом иностранных компаний", - сказал он. "Однако в связи с перестроением рынка на фоне санкций эти вопросы несколько отошли на второй план, хотя точно остались, а на первое место вышел социальный аспект", - добавил собеседник агентства.
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Его приоритизация, по его словам, "благотворно влияет на имидж предприятий, подчеркивая их социальную ответственность, и отражается в целом на инвестиционной привлекательности бизнеса".
Вдобавок, заметил глава ТПП РФ, "этот аспект ложится в ключевую повестку российского бизнеса, связанную с проблемой дефицита кадров и удержания сотрудников". "Обеспечение социальной инфраструктуры для работников и внедрение социальных стандартов на рынке труда – это важнейшие составляющие текущей ESG-стратегии", - подчеркнул Катырин.
Причем это касается всего российского бизнеса, включая малые и средние предприятия, которые, по его убеждению, "считают это не модным трендом, а крайней необходимостью".
"Тем более, что некоторые крупные компании уже не хотят брать в производственную цепочку тех, кто игнорирует принципы ESG, в частности, не отчитывается об углеродном следе", - заключил глава ТПП РФ.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФКадры
 
 
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