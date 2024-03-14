https://ria.ru/20240314/bezopasnost-1932988928.html

В Запорожской области обезвредили шесть диверсионных групп за полтора года

В Запорожской области обезвредили шесть диверсионных групп за полтора года - РИА Новости, 14.03.2024

В Запорожской области обезвредили шесть диверсионных групп за полтора года

С 2023 года по начало 2024 года в Запорожской области после сообщений от жителей предотвращен 21 подрыв самодельных взрывных устройств, предотвращена... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:09

2024-03-14T16:09

2024-03-14T16:09

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. С 2023 года по начало 2024 года в Запорожской области после сообщений от жителей предотвращен 21 подрыв самодельных взрывных устройств, предотвращена деятельность шести диверсионных групп, задержан 21 человек, заявил начальник ГУ МВД по Запорожской области Олег Колтунов. Колтунов поблагодарил жителей области за своевременное сообщение правоохранителям о противоправных действиях Киева - благодаря этому правоохранителям удалось предотвратить более 20 подрывов самодельных взрывных устройств. "Благодаря этому мы предотвратили 21 факт подрыва самодельных взрывных устройств, изъяли из незаконного оборота более 150 килограмм взрывчатых веществ, огромное количество стрелкового оружия и боеприпасов разного калибра, предотвратили деятельность шести диверсионно-террористических групп, задержали 21 человека, привлеченного к уголовной ответственности за террористическую деятельность на территории нашей области", - сказал Колтунов на брифинге в четверг, уточнив, что речь идёт о периоде с 2023 года по начало 2024 года.

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область