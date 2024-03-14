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В Запорожской области обезвредили шесть диверсионных групп за полтора года - РИА Новости, 14.03.2024
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16:09 14.03.2024
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В Запорожской области обезвредили шесть диверсионных групп за полтора года
В Запорожской области обезвредили шесть диверсионных групп за полтора года - РИА Новости, 14.03.2024
В Запорожской области обезвредили шесть диверсионных групп за полтора года
С 2023 года по начало 2024 года в Запорожской области после сообщений от жителей предотвращен 21 подрыв самодельных взрывных устройств, предотвращена... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:09
2024-03-14T16:09
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. С 2023 года по начало 2024 года в Запорожской области после сообщений от жителей предотвращен 21 подрыв самодельных взрывных устройств, предотвращена деятельность шести диверсионных групп, задержан 21 человек, заявил начальник ГУ МВД по Запорожской области Олег Колтунов. Колтунов поблагодарил жителей области за своевременное сообщение правоохранителям о противоправных действиях Киева - благодаря этому правоохранителям удалось предотвратить более 20 подрывов самодельных взрывных устройств. "Благодаря этому мы предотвратили 21 факт подрыва самодельных взрывных устройств, изъяли из незаконного оборота более 150 килограмм взрывчатых веществ, огромное количество стрелкового оружия и боеприпасов разного калибра, предотвратили деятельность шести диверсионно-террористических групп, задержали 21 человека, привлеченного к уголовной ответственности за террористическую деятельность на территории нашей области", - сказал Колтунов на брифинге в четверг, уточнив, что речь идёт о периоде с 2023 года по начало 2024 года.
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безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область
В Запорожской области обезвредили шесть диверсионных групп за полтора года

ГУ МВД: в Запорожской области предотвратили подрыв более 20 СВУ за полтора года

© Фото : ГУ МВД по Запорожской областиГранатометы, изъятые полицейскими у жителя Запорожской области
Гранатометы, изъятые полицейскими у жителя Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : ГУ МВД по Запорожской области
Гранатометы, изъятые полицейскими у жителя Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. С 2023 года по начало 2024 года в Запорожской области после сообщений от жителей предотвращен 21 подрыв самодельных взрывных устройств, предотвращена деятельность шести диверсионных групп, задержан 21 человек, заявил начальник ГУ МВД по Запорожской области Олег Колтунов.
Колтунов поблагодарил жителей области за своевременное сообщение правоохранителям о противоправных действиях Киева - благодаря этому правоохранителям удалось предотвратить более 20 подрывов самодельных взрывных устройств.
"Благодаря этому мы предотвратили 21 факт подрыва самодельных взрывных устройств, изъяли из незаконного оборота более 150 килограмм взрывчатых веществ, огромное количество стрелкового оружия и боеприпасов разного калибра, предотвратили деятельность шести диверсионно-террористических групп, задержали 21 человека, привлеченного к уголовной ответственности за террористическую деятельность на территории нашей области", - сказал Колтунов на брифинге в четверг, уточнив, что речь идёт о периоде с 2023 года по начало 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская область
 
 
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