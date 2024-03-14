https://ria.ru/20240314/bespilotniki-1932864137.html

Саратовские власти объяснили появление беспилотников в небе

Саратовские власти объяснили появление беспилотников в небе - РИА Новости, 14.03.2024

Саратовские власти объяснили появление беспилотников в небе

Беспилотники в небе над райцентром Татищево Саратовской области, которые накануне обеспокоили местных жителей, пролетали в рамках военных учений, сообщил глава... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:33

2024-03-14T09:33

2024-03-14T09:33

саратовская область

татищевский район

безопасность

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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Беспилотники в небе над райцентром Татищево Саратовской области, которые накануне обеспокоили местных жителей, пролетали в рамках военных учений, сообщил глава Татищевского района Павел Сурков в Telegram-канале. "По докладу ответственных работников администрации района за прошедшие сутки... от жителей поселка Татищево стали поступать сообщения о пролетавших БПЛА, по информации компетентных источников - проводились военные учения", - написал он.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

саратовская область

татищевский район

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саратовская область, татищевский район, безопасность