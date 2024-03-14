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Саратовские власти объяснили появление беспилотников в небе - РИА Новости, 14.03.2024
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09:33 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/bespilotniki-1932864137.html
Саратовские власти объяснили появление беспилотников в небе
Саратовские власти объяснили появление беспилотников в небе - РИА Новости, 14.03.2024
Саратовские власти объяснили появление беспилотников в небе
Беспилотники в небе над райцентром Татищево Саратовской области, которые накануне обеспокоили местных жителей, пролетали в рамках военных учений, сообщил глава... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:33
2024-03-14T09:33
саратовская область
татищевский район
безопасность
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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Беспилотники в небе над райцентром Татищево Саратовской области, которые накануне обеспокоили местных жителей, пролетали в рамках военных учений, сообщил глава Татищевского района Павел Сурков в Telegram-канале. "По докладу ответственных работников администрации района за прошедшие сутки... от жителей поселка Татищево стали поступать сообщения о пролетавших БПЛА, по информации компетентных источников - проводились военные учения", - написал он.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
саратовская область
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саратовская область, татищевский район, безопасность
Саратовская область, Татищевский район, Безопасность
Саратовские власти объяснили появление беспилотников в небе

Саратовские власти объяснили появление БПЛА над Татищево военными учениями

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Беспилотники в небе над райцентром Татищево Саратовской области, которые накануне обеспокоили местных жителей, пролетали в рамках военных учений, сообщил глава Татищевского района Павел Сурков в Telegram-канале.
"По докладу ответственных работников администрации района за прошедшие сутки... от жителей поселка Татищево стали поступать сообщения о пролетавших БПЛА, по информации компетентных источников - проводились военные учения", - написал он.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
 
Саратовская областьТатищевский районБезопасность
 
 
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