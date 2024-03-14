https://ria.ru/20240314/bespilotnik-1932989821.html

Над Орловской областью сбили еще один беспилотник

Над Орловской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 14.03.2024

Над Орловской областью сбили еще один беспилотник

В небе над Орловской областью продолжает работать ПВО, ликвидирован еще один вражеский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:14

2024-03-14T16:14

2024-03-14T16:18

специальная военная операция на украине

орловская область

безопасность

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В небе над Орловской областью продолжает работать ПВО, ликвидирован еще один вражеский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Орловской областью."Друзья, в небе над Орловской областью продолжает работать ПВО. Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован. Задействованы все оперативные службы". - написал Клычков.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

орловская область

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орловская область, безопасность