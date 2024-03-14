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Над Орловской областью сбили еще один беспилотник
Над Орловской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 14.03.2024
Над Орловской областью сбили еще один беспилотник
В небе над Орловской областью продолжает работать ПВО, ликвидирован еще один вражеский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:14
2024-03-14T16:14
2024-03-14T16:18
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В небе над Орловской областью продолжает работать ПВО, ликвидирован еще один вражеский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Орловской областью."Друзья, в небе над Орловской областью продолжает работать ПВО. Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован. Задействованы все оперативные службы". - написал Клычков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность
Над Орловской областью сбили еще один беспилотник
Клычков: силы ПВО сбили еще один беспилотник над Орловской областью