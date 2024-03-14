https://ria.ru/20240314/bespilotnik-1932943827.html

Над Орловской областью сбили беспилотник

Над Орловской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 14.03.2024

Над Орловской областью сбили беспилотник

Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Орловской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:39

2024-03-14T13:39

2024-03-14T14:26

специальная военная операция на украине

орловская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Орловской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ."14 марта около 13.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - сказали в ведомстве.Позднее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что по предварительным данным при уничтожении беспилотника повреждений и пострадавших нет."Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности", – написал Клычков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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орловская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)