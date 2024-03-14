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Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/bespilotnik-1932883351.html
Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе
Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе - РИА Новости, 14.03.2024
Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе
Украинский беспилотник сдетонировал после атаки на село Покровка Ивнянского района Белгородской области, повреждены два дома, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:47
2024-03-14T10:47
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сдетонировал после атаки на село Покровка Ивнянского района Белгородской области, повреждены два дома, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Ивнянском районе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подверглось село Покровка – беспилотник противника врезался в дерево и сдетонировал. В результате взрывной волны выбиты окна и двери в одном домовладении, во втором домовладении повреждена кровля и выбиты окна, также повреждена хозпостройка. Пострадавших нет", - написал Гладков. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе

Гладков: беспилотник ВСУ сдетонировал в белгородском селе Покровка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сдетонировал после атаки на село Покровка Ивнянского района Белгородской области, повреждены два дома, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Ивнянском районе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подверглось село Покровка – беспилотник противника врезался в дерево и сдетонировал. В результате взрывной волны выбиты окна и двери в одном домовладении, во втором домовладении повреждена кровля и выбиты окна, также повреждена хозпостройка. Пострадавших нет", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы.
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