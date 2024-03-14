https://ria.ru/20240314/bespilotnik-1932883351.html

Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе

Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе - РИА Новости, 14.03.2024

Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе

Украинский беспилотник сдетонировал после атаки на село Покровка Ивнянского района Белгородской области, повреждены два дома, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:47

2024-03-14T10:47

2024-03-14T10:47

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сдетонировал после атаки на село Покровка Ивнянского района Белгородской области, повреждены два дома, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Ивнянском районе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подверглось село Покровка – беспилотник противника врезался в дерево и сдетонировал. В результате взрывной волны выбиты окна и двери в одном домовладении, во втором домовладении повреждена кровля и выбиты окна, также повреждена хозпостройка. Пострадавших нет", - написал Гладков. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков