https://ria.ru/20240314/belorussiya-1933009900.html

Совбез Белоруссии назвал обстановку у госграницы сложной

Совбез Белоруссии назвал обстановку у госграницы сложной - РИА Новости, 14.03.2024

Совбез Белоруссии назвал обстановку у госграницы сложной

Обстановка у государственной границы Белоруссии сложная, и в текущем году ее улучшение не ожидается, заявил в четверг заместитель государственного секретаря... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:24

2024-03-14T17:24

2024-03-14T17:24

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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Обстановка у государственной границы Белоруссии сложная, и в текущем году ее улучшение не ожидается, заявил в четверг заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский. "Обстановка вокруг государственной границы крайне сложная. И в текущем году она проще не станет, ведь Беларусь находится вблизи затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса", - сказал Неверовский на открытии нового комплекса пограничной заставы "Боровое". Его слова приводит агентство Белта. "Неуклонно растут масштабы мероприятий и оперативной боевой подготовки Североатлантического союза. Только за последние два года в Польше и странах Балтии ежегодное количество учений вооруженных сил НАТО увеличилось более чем в три раза. Состав их участников возрос более чем в пять раз. С февраля по май этого года проводятся учения под наименованием "Стойкий защитник 2024", в которых принимают участие около 90 тысяч военнослужащих из 32 стран и партнеров альянса", - констатировал Неверовский. По словам Неверовского, достоверно известно, что на территории Украины, Польши, государств Балтии активно готовятся боевики, диверсанты для совершения террористических актов на территории Белоруссии и России. "При этом недружественная политика этих стран проводится невзирая на стремление нашей страны к добрососедским отношениям, подтверждением которых является решение о продлении безвизового режима для граждан сопредельных государств в 2024 году. Несмотря на то, что украинской стороной уже более двух лет прекращено движение лиц и транспорта через границу, мы по-прежнему пропускаем граждан Украины на свою территорию. Всего с начала СВО через наши пункты пропуска прошло около 172 тысяч украинцев. С начала этого года - уже 18 тысяч", - сказал Неверовский. Он напомнил, что не прекращаются и провокации на пограничных рубежах, сохраняется проблема вытеснения западными силовиками мигрантов, закрытия ряда пунктов пропуска, что привело к дезорганизации транспортных потоков. "Только в прошлом году пограничники пресекли незаконное вытеснение около 35 тысяч беженцев с территории сопредельных государств (ЕС – ред.). Применяемые антигуманные меры к мигрантам зачастую ведут к их смерти. В течение минувшего года органами пограничной службы задокументировано 27 фактов смерти беженцев. Уже с начала текущего года - четверо погибших на границе беженцев из-за жестокого обращения с ними польских, литовских и латвийских пограничников", - рассказал Неверовский. Он подчеркнул, что в Белоруссии предпринимают все необходимые меры для охраны государственной границы. В первую очередь они направлены на недопущение проникновения в страну с территории сопредельных государств лиц с террористическими и экстремистскими целями. "Подтверждением этому является недавнее задержание двух граждан Украины в Лельчицком районе, которые со взрывчатыми веществами пытались незаконно проникнуть на территорию нашей страны", - подчеркнул Неверовский.

https://ria.ru/20240311/belorussiya-1932269256.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928920897.html

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, нато, украина