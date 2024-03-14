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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 14.03.2024 (обновлено: 12:22 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/belgorod-1932919239.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:21
2024-03-14T12:22
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мэрия Белгорода объявила отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии города."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
белгород
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мэрия Белгорода объявила отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии города.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБезопасность
 
 
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