https://ria.ru/20240314/belgorod-1932907039.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:43

2024-03-14T11:43

2024-03-14T12:02

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Белгороде объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале."По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — призвали местные власти.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. Так, в 08:30 мск на подлете к городу силы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов. В результате обстрела один человек погиб, еще шесть получили ранения.Около 06:20 мск губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на областной центр, никто не пострадал.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240314/udar-1932911564.html

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

белгород

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2024

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белгород, безопасность