https://ria.ru/20240314/belgorod-1932907039.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:43
2024-03-14T11:43
2024-03-14T12:02
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белгород
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Белгороде объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале."По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — призвали местные власти.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. Так, в 08:30 мск на подлете к городу силы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов. В результате обстрела один человек погиб, еще шесть получили ранения.Около 06:20 мск губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на областной центр, никто не пострадал.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240314/udar-1932911564.html
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность
В Белгороде объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде объявили ракетную опасность