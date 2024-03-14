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Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 14.03.2024 (обновлено: 10:01 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/belgorod-1932868836.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех - РИА Новости, 14.03.2024
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаки ВСУ на Белгород увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:55
2024-03-14T10:01
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Число пострадавших при атаки ВСУ на Белгород увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.В Минобороны сообщили, что в четверг около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО уничтожили восемь украинских реактивных снарядов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, один человек погиб, трое мирных жителей были ранены."В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия. Оперативные службы оказывают людям помощь. Управы обходят дома и составляют стартовые акты. Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте. Мои соболезнования близким", - написал Демидов.По его информации, зафиксированы разрушения в здании медучреждения, повреждено 5 домов, подрядные организации уже выехали на места. Также повреждено 25 автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех

Демидов: число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 4 человек

© Официальный канал мэра БелгородаПоследствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024
Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024
© Официальный канал мэра Белгорода
Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Число пострадавших при атаки ВСУ на Белгород увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.
В Минобороны сообщили, что в четверг около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО уничтожили восемь украинских реактивных снарядов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, один человек погиб, трое мирных жителей были ранены.
"В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия. Оперативные службы оказывают людям помощь. Управы обходят дома и составляют стартовые акты. Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте. Мои соболезнования близким", - написал Демидов.
По его информации, зафиксированы разрушения в здании медучреждения, повреждено 5 домов, подрядные организации уже выехали на места. Также повреждено 25 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьВалентин ДемидовВячеслав Гладков
 
 
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