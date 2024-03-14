https://ria.ru/20240314/belgorod-1932868836.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех - РИА Новости, 14.03.2024
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаки ВСУ на Белгород увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:55
2024-03-14T09:55
2024-03-14T10:01
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Число пострадавших при атаки ВСУ на Белгород увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.В Минобороны сообщили, что в четверг около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО уничтожили восемь украинских реактивных снарядов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, один человек погиб, трое мирных жителей были ранены."В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия. Оперативные службы оказывают людям помощь. Управы обходят дома и составляют стартовые акты. Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте. Мои соболезнования близким", - написал Демидов.По его информации, зафиксированы разрушения в здании медучреждения, повреждено 5 домов, подрядные организации уже выехали на места. Также повреждено 25 автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех
Демидов: число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 4 человек
БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости.
Число пострадавших при атаки ВСУ на Белгород увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале
.
В Минобороны сообщили, что в четверг около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО уничтожили восемь украинских реактивных снарядов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, один человек погиб, трое мирных жителей были ранены.
"В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия. Оперативные службы оказывают людям помощь. Управы обходят дома и составляют стартовые акты. Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте. Мои соболезнования близким", - написал Демидов.
По его информации, зафиксированы разрушения в здании медучреждения, повреждено 5 домов, подрядные организации уже выехали на места. Также повреждено 25 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине