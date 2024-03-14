https://ria.ru/20240314/belgorod-1932868836.html

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех - РИА Новости, 14.03.2024

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до четырех

Число пострадавших при атаки ВСУ на Белгород увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:55

2024-03-14T09:55

2024-03-14T10:01

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

валентин демидов

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Число пострадавших при атаки ВСУ на Белгород увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.В Минобороны сообщили, что в четверг около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО уничтожили восемь украинских реактивных снарядов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, один человек погиб, трое мирных жителей были ранены."В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия. Оперативные службы оказывают людям помощь. Управы обходят дома и составляют стартовые акты. Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте. Мои соболезнования близким", - написал Демидов.По его информации, зафиксированы разрушения в здании медучреждения, повреждено 5 домов, подрядные организации уже выехали на места. Также повреждено 25 автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков