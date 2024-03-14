https://ria.ru/20240314/baggi-1932920325.html

Дегтярев: в Хабаровском крае стартовал серийный выпуск багги "Ерофей"

Дегтярев: в Хабаровском крае стартовал серийный выпуск багги "Ерофей" - РИА Новости, 14.03.2024

Дегтярев: в Хабаровском крае стартовал серийный выпуск багги "Ерофей"

В Хабаровском крае серийно начали выпускать усовершенствованные тактические вездеходы "Ерофей", сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:25

2024-03-14T12:25

2024-03-14T12:26

хабаровский край

хабаровск

ванино

михаил дегтярев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932915760_0:48:923:567_1920x0_80_0_0_0ce8f3f57f1cfe2b81a0b5b73d0b53fa.jpg

ХАБАРОВСК, 14 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае серийно начали выпускать усовершенствованные тактические вездеходы "Ерофей", сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Сегодня дан старт серийной сборке багги "Ерофей" в Хабаровском крае. Благодаря дополнительным мощностям наше предприятие сможет выпускать до 20 тактических вездеходов в месяц. Багги "Ерофей" созданы в Хабаровске нашими инженерами, их опытное производство идет уже 1,5 года", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что на передовой вездеходы хорошо себя проявляют. По его словам, машины регион покупает за счет краевых средств, передает их бойцам, в том числе в именные подразделения "Ерофей Хабаров", "Генерал Корф", "Максим Пассар", и росгвардейцам. В прошлом году как резидент территории опережающего развития (ТОР) компания получила льготный кредит на расширение производства. Новый цех построен, станки установлены. Идет дополнительный набор персонала. "Последние экземпляры багги дооснастили прибором инфракрасного излучения (ночного видения) и видеокамерами. Идею высказал наш мастер из Ванино. За счет локализации производства багги теперь более легкие, надежные и маневренные, двигатели российские", - указал губернатор. Следующий шаг в развитии предприятия – это освоение моделей техники гражданского назначения и выпуск БПЛА. Таким образом, на базе производства вездеходов здесь уже создается многопрофильный инженерный центр, сообщил Дегтярев. Ранее, в ноябре прошлого года, РИА Новости сообщали в региональном ведомстве Росгвардии, что первая партия из четырех тактических багги "Ерофей" была передана росгвардейцам в Хабаровском крае. До конца года сотрудники регионального управления Росгвардии получили ещё шесть тактических внедорожников. Потребность в таком транспорте, по словам росгвардейцев, в зоне военной специальной операции очень высока. Серийным производством тактических багги занимается предприятие ООО "Сониктранс". К марту 2023 года было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на военных полигонах, сообщал Дегтярев. Первая партия из пяти машин в мае была доставлена в зону СВО, затем в июне - три. В июле прошлого года глава региона сообщал еще об одной партии, которая отправилась на фронт. В мае прошлого года Дегтярев доложил о запуске производства вездеходов президенту России Владимиру Путину и передал ему в качестве сувенира модель багги "Ерофей" в миниатюре. Позже, в августе, губернатор сообщал, что испытания автовездеходов показали незащищенность двигателя - нужна была дополнительная защита от грязи и грунта. Скорость автовездеходов "Багги" по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов.

https://ria.ru/20240311/vyplaty-1932222830.html

https://ria.ru/20240215/okhotsk-1927504451.html

хабаровск

ванино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровск, ванино, михаил дегтярев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)