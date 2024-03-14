https://ria.ru/20240314/avtovaz-1932845254.html
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности - РИА Новости, 14.03.2024
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности
"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобиля Lada Granta с подушками безопасности: как для водителя, так и для переднего пассажира, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T04:03
2024-03-14T04:03
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобиля Lada Granta с подушками безопасности: как для водителя, так и для переднего пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "АвтоВАЗ" с 1 марта начал устанавливать подушку безопасности переднего пассажира на Lada Granta в комплектациях, где предусмотрена данная опция", — сообщили в компании, подчеркнув, что подушки безопасности для водителя на Granta вернулись еще в прошлом месяце. В начале февраля "АвтоВАЗ" перешел на нового надежного поставщика подушек безопасности. Предыдущий иностранный партнер отказался отгружать продукцию на фоне попадания автопроизводителя под санкции. У компании возникли временные трудности, из-за чего в конце 2023 и начале 2024 годов была выпущена ограниченная партия Vesta и Granta без подушек безопасности. О возврате их на Lada Vesta производитель сообщал 7 февраля. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20240228/lada-1929931987.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, автоваз, россия
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Россия
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности
"АвтоВАЗ" с 1 марта возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобиля Lada Granta с подушками безопасности: как для водителя, так и для переднего пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"АвтоВАЗ" с 1 марта начал устанавливать подушку безопасности переднего пассажира на Lada Granta в комплектациях, где предусмотрена данная опция", — сообщили в компании, подчеркнув, что подушки безопасности для водителя на Granta вернулись еще в прошлом месяце.
АвтоВАЗ запатентовал облик новой Lada
В начале февраля "АвтоВАЗ" перешел на нового надежного поставщика подушек безопасности. Предыдущий иностранный партнер отказался отгружать продукцию на фоне попадания автопроизводителя под санкции. У компании возникли временные трудности, из-за чего в конце 2023 и начале 2024 годов была выпущена ограниченная партия Vesta и Granta без подушек безопасности. О возврате их на Lada Vesta производитель сообщал 7 февраля.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
и Ижевске
. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
"АвтоВАЗ" выпустил опытную партию Lada Iskra