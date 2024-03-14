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Житель Алтайского края открыл автомастерскую благодаря соцконтракту - РИА Новости, 14.03.2024
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12:36 14.03.2024
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Житель Алтайского края открыл автомастерскую благодаря соцконтракту
Житель Алтайского края открыл автомастерскую благодаря соцконтракту - РИА Новости, 14.03.2024
Житель Алтайского края открыл автомастерскую благодаря соцконтракту
Евгений Купранов из Алтайского края смог открыть собственную автомастерскую благодаря финансовой поддержке, полученной в рамках соцконтракта, сообщает... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:36
2024-03-14T12:36
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Евгений Купранов из Алтайского края смог открыть собственную автомастерскую благодаря финансовой поддержке, полученной в рамках соцконтракта, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной защиты. Автомастерская появилась в Хабарском районе Алтайского края. Мужчина предоставляет услуги по восстановлению узлов и агрегатов автотранспортных средств. Несколько лет назад Купранов работал в Барнауле в автомастерской, там он получил опыт по ремонту автотехники. При этом мастер всегда хотел работать на себя. Он вернулся в свое село и обратился за финансовой помощью в управление социальной защиты населения по Хабарскому району. Затем он составил бизнес-план, а потом заключил социальный контракт. "Для того, чтобы оказывать определенный вид услуг, мне просто необходим был токарный станок, который стоит достаточно дорого. Благодаря социальному контракту, у меня появилась возможность стать мастером и зарабатывать деньги для своей семьи. К каждому заказу я отношусь ответственно, учитывая пожелания клиента", – рассказал мужчина.
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Житель Алтайского края открыл автомастерскую благодаря соцконтракту

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота автомастерской
Работа автомастерской - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Евгений Купранов из Алтайского края смог открыть собственную автомастерскую благодаря финансовой поддержке, полученной в рамках соцконтракта, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной защиты.
Автомастерская появилась в Хабарском районе Алтайского края. Мужчина предоставляет услуги по восстановлению узлов и агрегатов автотранспортных средств.
Несколько лет назад Купранов работал в Барнауле в автомастерской, там он получил опыт по ремонту автотехники. При этом мастер всегда хотел работать на себя. Он вернулся в свое село и обратился за финансовой помощью в управление социальной защиты населения по Хабарскому району. Затем он составил бизнес-план, а потом заключил социальный контракт.
"Для того, чтобы оказывать определенный вид услуг, мне просто необходим был токарный станок, который стоит достаточно дорого. Благодаря социальному контракту, у меня появилась возможность стать мастером и зарабатывать деньги для своей семьи. К каждому заказу я отношусь ответственно, учитывая пожелания клиента", – рассказал мужчина.
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