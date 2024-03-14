https://ria.ru/20240314/avtomasterskaya-1932924569.html

Житель Алтайского края открыл автомастерскую благодаря соцконтракту

Житель Алтайского края открыл автомастерскую благодаря соцконтракту - РИА Новости, 14.03.2024

Житель Алтайского края открыл автомастерскую благодаря соцконтракту

Евгений Купранов из Алтайского края смог открыть собственную автомастерскую благодаря финансовой поддержке, полученной в рамках соцконтракта, сообщает... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:36

2024-03-14T12:36

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Евгений Купранов из Алтайского края смог открыть собственную автомастерскую благодаря финансовой поддержке, полученной в рамках соцконтракта, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной защиты. Автомастерская появилась в Хабарском районе Алтайского края. Мужчина предоставляет услуги по восстановлению узлов и агрегатов автотранспортных средств. Несколько лет назад Купранов работал в Барнауле в автомастерской, там он получил опыт по ремонту автотехники. При этом мастер всегда хотел работать на себя. Он вернулся в свое село и обратился за финансовой помощью в управление социальной защиты населения по Хабарскому району. Затем он составил бизнес-план, а потом заключил социальный контракт. "Для того, чтобы оказывать определенный вид услуг, мне просто необходим был токарный станок, который стоит достаточно дорого. Благодаря социальному контракту, у меня появилась возможность стать мастером и зарабатывать деньги для своей семьи. К каждому заказу я отношусь ответственно, учитывая пожелания клиента", – рассказал мужчина.

https://ria.ru/20240228/fermer-1929953033.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса