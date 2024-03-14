Песков прокомментировал отношения с Австрией после высылки двух дипломатов
Песков: в отношениях с Австрией особо нечего усложнять
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высылку двух российских дипломатов из Австрии, заявил, что отношения между странами "особо нечего усложнять", МИД России на этот счет уже все сказал.
Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с действиями, не соответствующими их дипломатическому статусу". МИД Австрии подтвердил РИА Новости эту информацию, уточнив, что российские дипломаты должны покинуть территорию республики не позднее, чем через неделю, то есть до конца 19 марта. Позже дипломатическое представительство российской стороны в Вене выразило возмущение решением МИД Австрии объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Российская сторона заявила, что считает это решение австрийских властей "чисто политическим" и "категорически его не приемлет". В МИД РФ заявили, что Москва решительно осуждает высылку российских дипломатов, ответственность за последствия полностью лежит на австрийских властях, Россия своевременно ответит на этот недружественный шаг.
"Да, там особо нечего усложнять. Собственно, МИДом все сказано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько решение о высылке дипломатов осложнит отношения между РФ и Австрией.