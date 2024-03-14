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ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке
ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке
Украинские войска атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке Херсонской области, взрыв прогремел в подъезде, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:14
2024-03-14T17:14
2024-03-14T17:14
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке Херсонской области, взрыв прогремел в подъезде, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия", - написал Сальдо. По его словам, лишь по счастливому стечению обстоятельств пострадавших среди жителей нет.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932966942.html
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке
Сальдо: ВСУ атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке