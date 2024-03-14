https://ria.ru/20240314/ataka-1933007835.html

ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке

ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 14.03.2024

ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке

Украинские войска атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке Херсонской области, взрыв прогремел в подъезде, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:14

2024-03-14T17:14

2024-03-14T17:14

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке Херсонской области, взрыв прогремел в подъезде, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия", - написал Сальдо. По его словам, лишь по счастливому стечению обстоятельств пострадавших среди жителей нет.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932966942.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, происшествия