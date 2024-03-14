Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/ataka-1933007835.html
ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке
ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке
Украинские войска атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке Херсонской области, взрыв прогремел в подъезде, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:14
2024-03-14T17:14
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933006877_0:21:960:561_1920x0_80_0_0_61e9d14ba801654590e79209aaa41b63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке Херсонской области, взрыв прогремел в подъезде, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия", - написал Сальдо. По его словам, лишь по счастливому стечению обстоятельств пострадавших среди жителей нет.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932966942.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933006877_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_ab9ccb282cdfc80af141cc2a8b2f7626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке

Сальдо: ВСУ атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки дронами-камикадзе жилого дома в Новой Каховке
Последствия атаки дронами-камикадзе жилого дома в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки дронами-камикадзе жилого дома в Новой Каховке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке Херсонской области, взрыв прогремел в подъезде, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия", - написал Сальдо.
По его словам, лишь по счастливому стечению обстоятельств пострадавших среди жителей нет.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
ВСУ в ужасе. СМИ раскрыли, что Россия сделала на фронте
Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала