https://ria.ru/20240314/ataka-1933002817.html
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе, есть пострадавшие
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.03.2024
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе, есть пострадавшие
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:56
2024-03-14T16:56
2024-03-14T17:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. Пострадали два человека - у одного мужчины контузия, у второго контузия и осколочное ранение руки", - написал он.Губернатор добавил, что пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.В четверг ГУМЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ, жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации губернатора, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель получил ранения при атаке на село Козинка Грайворонского округа.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе, есть пострадавшие
Гладков: два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в селе Глотово