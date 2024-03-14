https://ria.ru/20240314/ataka-1933002817.html

Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе, есть пострадавшие

Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.03.2024

Украинский БПЛА атаковал автомобиль в белгородском селе, есть пострадавшие

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:56

2024-03-14T16:56

2024-03-14T17:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. Пострадали два человека - у одного мужчины контузия, у второго контузия и осколочное ранение руки", - написал он.Губернатор добавил, что пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.В четверг ГУМЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ, жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации губернатора, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель получил ранения при атаке на село Козинка Грайворонского округа.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20240314/vsu-1932986746.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков