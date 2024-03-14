https://ria.ru/20240314/ataka-1932995423.html

"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.03.2024

"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:28

2024-03-14T16:28

2024-03-14T16:30

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал атаку украинских войск на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом и шантажом. Как сообщили в Telegram-канале станции в четверг, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в 5 метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук. "Это продолжение политики ядерного терроризма и шантаж со стороны режима Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, обстрелами киевские власти пытаются привлечь внимание к атомной станции, чтобы затем с площадки МАГАТЭ потребовать передать АЭС под свой контроль. "Это уже отработанный режимом Зеленского алгоритм", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240313/zaes-1932711762.html

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энергодар, запорожская аэс, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область