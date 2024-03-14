https://ria.ru/20240314/ataka-1932995423.html
"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:28
2024-03-14T16:28
2024-03-14T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал атаку украинских войск на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом и шантажом. Как сообщили в Telegram-канале станции в четверг, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в 5 метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук. "Это продолжение политики ядерного терроризма и шантаж со стороны режима Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, обстрелами киевские власти пытаются привлечь внимание к атомной станции, чтобы затем с площадки МАГАТЭ потребовать передать АЭС под свой контроль. "Это уже отработанный режимом Зеленского алгоритм", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240313/zaes-1932711762.html
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"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Рогов назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом и шантажом