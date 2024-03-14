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"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 14.03.2024 (обновлено: 16:30 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ataka-1932995423.html
"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:28
2024-03-14T16:30
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал атаку украинских войск на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом и шантажом. Как сообщили в Telegram-канале станции в четверг, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в 5 метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук. "Это продолжение политики ядерного терроризма и шантаж со стороны режима Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, обстрелами киевские власти пытаются привлечь внимание к атомной станции, чтобы затем с площадки МАГАТЭ потребовать передать АЭС под свой контроль. "Это уже отработанный режимом Зеленского алгоритм", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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энергодар, запорожская аэс, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
"Ядерный терроризм". Рогов высказался об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

Рогов назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом и шантажом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал атаку украинских войск на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом и шантажом.
Как сообщили в Telegram-канале станции в четверг, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в 5 метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.
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"Это продолжение политики ядерного терроризма и шантаж со стороны режима Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, обстрелами киевские власти пытаются привлечь внимание к атомной станции, чтобы затем с площадки МАГАТЭ потребовать передать АЭС под свой контроль. "Это уже отработанный режимом Зеленского алгоритм", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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