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Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/artisty-1933034671.html
Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта
Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта - РИА Новости, 14.03.2024
Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал выдвигать на госнаграды и всячески продвигать деятелей культуры, которые едут на СВО. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:32
2024-03-14T18:32
специальная военная операция на украине
новости культуры
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал выдвигать на госнаграды и всячески продвигать деятелей культуры, которые едут на СВО. "Особая тема - деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения… Это особые люди абсолютно… Они точно там не за деньги, не за медали, не за почетные звания", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР. По словам Медведева, они "воспринимают себя интегральной частью боевого соединения, которое там находится, и ребята, которые там воюют, их так же воспринимают". "Надо их обязательно выдвигать на всяческие награды, популяризировать, продвигать. Это абсолютно необходимо делать", - считает Медведев.
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новости культуры, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Новости культуры, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта

Медведев поддержал популяризацию артистов, выступающих на линии фронта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал выдвигать на госнаграды и всячески продвигать деятелей культуры, которые едут на СВО.
"Особая тема - деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения… Это особые люди абсолютно… Они точно там не за деньги, не за медали, не за почетные звания", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР.
По словам Медведева, они "воспринимают себя интегральной частью боевого соединения, которое там находится, и ребята, которые там воюют, их так же воспринимают".
"Надо их обязательно выдвигать на всяческие награды, популяризировать, продвигать. Это абсолютно необходимо делать", - считает Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеНовости культурыДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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