https://ria.ru/20240314/artisty-1933034671.html

Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта

Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта - РИА Новости, 14.03.2024

Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал выдвигать на госнаграды и всячески продвигать деятелей культуры, которые едут на СВО. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:32

2024-03-14T18:32

2024-03-14T18:32

специальная военная операция на украине

новости культуры

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал выдвигать на госнаграды и всячески продвигать деятелей культуры, которые едут на СВО. "Особая тема - деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения… Это особые люди абсолютно… Они точно там не за деньги, не за медали, не за почетные звания", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР. По словам Медведева, они "воспринимают себя интегральной частью боевого соединения, которое там находится, и ребята, которые там воюют, их так же воспринимают". "Надо их обязательно выдвигать на всяческие награды, популяризировать, продвигать. Это абсолютно необходимо делать", - считает Медведев.

https://ria.ru/20240306/donbass-1931469749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, дмитрий медведев, единая россия