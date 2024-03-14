https://ria.ru/20240314/artisty-1933034671.html
Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта
Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта - РИА Новости, 14.03.2024
Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал выдвигать на госнаграды и всячески продвигать деятелей культуры, которые едут на СВО. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:32
2024-03-14T18:32
2024-03-14T18:32
специальная военная операция на украине
новости культуры
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал выдвигать на госнаграды и всячески продвигать деятелей культуры, которые едут на СВО. "Особая тема - деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения… Это особые люди абсолютно… Они точно там не за деньги, не за медали, не за почетные звания", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР. По словам Медведева, они "воспринимают себя интегральной частью боевого соединения, которое там находится, и ребята, которые там воюют, их так же воспринимают". "Надо их обязательно выдвигать на всяческие награды, популяризировать, продвигать. Это абсолютно необходимо делать", - считает Медведев.
https://ria.ru/20240306/donbass-1931469749.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Новости культуры, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал продвигать артистов, которые едут на линию фронта
Медведев поддержал популяризацию артистов, выступающих на линии фронта
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал выдвигать на госнаграды и всячески продвигать деятелей культуры, которые едут на СВО.
"Особая тема - деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения… Это особые люди абсолютно… Они точно там не за деньги, не за медали, не за почетные звания", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР.
По словам Медведева, они "воспринимают себя интегральной частью боевого соединения, которое там находится, и ребята, которые там воюют, их так же воспринимают".
"Надо их обязательно выдвигать на всяческие награды, популяризировать, продвигать. Это абсолютно необходимо делать", - считает Медведев.
Матвиенко выступила против отправки артистов в Донбасс "для покаяния"