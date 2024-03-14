https://ria.ru/20240314/arktika-1932845864.html

В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе

В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе - РИА Новости, 14.03.2024

В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе

Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов России и Китаю в Арктике, пишет американское издание Business Insider. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T04:30

2024-03-14T04:30

2024-03-14T04:30

в мире

россия

арктика

сша

министерство обороны сша

аляска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923077616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_805fde71fbb3972b8a7c40b1c05313ed.jpg

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов России и Китаю в Арктике, пишет американское издание Business Insider."США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. <...> Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая (в регионе. — Прим. ред.)", — указано в статье.По данным издания, американская армия подготовила новую стратегию для ведения боевых действий в холодном климате. В феврале на Аляске прошли масштабные учения, целью которых была адаптация американских солдат к экстремальным условиям Арктики. Как сообщается в статье, способность ВС США проводить операции на Севере значительно пострадала после окончания Холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке. Сейчас Пентагон надеется сделать свое присутствие в Арктике более заметным и организовать сотрудничество с Канадой и Данией. По мнению журналистов, конечной целью Вашингтона станет борьба с Россией и Китаем в регионе."Они (американцы. — Прим. ред.) хотят вернуть свои «мускулы» в Арктике", — предупредили журналисты.Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов уже обращал внимание на то, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. Он пояснил, что Россия, в свою очередь, разместила свои войска в этом регионе не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов.

https://ria.ru/20240129/ledokoly-1924044501.html

https://ria.ru/20240310/arktika-1932129096.html

https://ria.ru/20240204/amerikantsy-1925281248.html

россия

арктика

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, арктика, сша, министерство обороны сша, аляска