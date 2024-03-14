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В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе - РИА Новости, 14.03.2024
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04:30 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/arktika-1932845864.html
В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе
В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе - РИА Новости, 14.03.2024
В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе
Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов России и Китаю в Арктике, пишет американское издание Business Insider. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T04:30
2024-03-14T04:30
в мире
россия
арктика
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов России и Китаю в Арктике, пишет американское издание Business Insider."США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. &lt;...&gt; Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая (в регионе. — Прим. ред.)", — указано в статье.По данным издания, американская армия подготовила новую стратегию для ведения боевых действий в холодном климате. В феврале на Аляске прошли масштабные учения, целью которых была адаптация американских солдат к экстремальным условиям Арктики. Как сообщается в статье, способность ВС США проводить операции на Севере значительно пострадала после окончания Холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке. Сейчас Пентагон надеется сделать свое присутствие в Арктике более заметным и организовать сотрудничество с Канадой и Данией. По мнению журналистов, конечной целью Вашингтона станет борьба с Россией и Китаем в регионе.&quot;Они (американцы. — Прим. ред.) хотят вернуть свои «мускулы» в Арктике&quot;, — предупредили журналисты.Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов уже обращал внимание на то, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. Он пояснил, что Россия, в свою очередь, разместила свои войска в этом регионе не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов.
https://ria.ru/20240129/ledokoly-1924044501.html
https://ria.ru/20240310/arktika-1932129096.html
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в мире, россия, арктика, сша, министерство обороны сша, аляска
В мире, Россия, Арктика, США, Министерство обороны США, Аляска
В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе

BI: армия США готовит солдат к конфликтам в Арктике

© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony FordТанк M1A3 Abrams армии США во время учений
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony Ford
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов России и Китаю в Арктике, пишет американское издание Business Insider.
"США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. <...> Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая (в регионе. — Прим. ред.)", — указано в статье.
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По данным издания, американская армия подготовила новую стратегию для ведения боевых действий в холодном климате. В феврале на Аляске прошли масштабные учения, целью которых была адаптация американских солдат к экстремальным условиям Арктики.
Как сообщается в статье, способность ВС США проводить операции на Севере значительно пострадала после окончания Холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке.
Сейчас Пентагон надеется сделать свое присутствие в Арктике более заметным и организовать сотрудничество с Канадой и Данией. По мнению журналистов, конечной целью Вашингтона станет борьба с Россией и Китаем в регионе.
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"Они (американцы. — Прим. ред.) хотят вернуть свои «мускулы» в Арктике", — предупредили журналисты.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов уже обращал внимание на то, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. Он пояснил, что Россия, в свою очередь, разместила свои войска в этом регионе не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов.
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