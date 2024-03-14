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В Нью-Йорке участники акции обвинили газеты в содействии геноциду в Газе - РИА Новости, 14.03.2024
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16:22 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/aktsiya-1932994299.html
В Нью-Йорке участники акции обвинили газеты в содействии геноциду в Газе
В Нью-Йорке участники акции обвинили газеты в содействии геноциду в Газе - РИА Новости, 14.03.2024
В Нью-Йорке участники акции обвинили газеты в содействии геноциду в Газе
Акция протеста прошла у типографии в Нью-Йорке, где печатают газеты New York Times, New York Post, Wall Street Journal и USA Today, участники обвиняли издания в РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:22
2024-03-14T16:22
в мире
сша
нью-йорк (город)
израиль
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Акция протеста прошла у типографии в Нью-Йорке, где печатают газеты New York Times, New York Post, Wall Street Journal и USA Today, участники обвиняли издания в "содействии геноциду" и потворстве Израилю в конфликте в секторе Газа, сообщает New York Post. Протестующие устроили акцию у одного из крупнейших в США типографских центров площадью 28 тысяч квадратных метров в примерно в час ночи по местному времени (8.00 мск) и заблокировали дорогу к зданию камнями и мусором, чтобы водители утренней доставки не смогли забрать газеты. Протестующие из-за действий СМИ в США держали плакаты с надписями "Остановите прессу. Свободная Палестина" и "Здесь производится потворство геноциду". На место прибыла полиция, которая к 3.30 ночи (10.30 мск) разогнала протестующих. Пропалестинские протесты неоднократно проходили в США. Так, например, участники акции в поддержку Палестины несколько дней назад пытались прервать слушания в комитете сената США по разведке, а перед ежегодным обращением президента США Джо Байдена на прошлой неделе устроили протест на подступах к Капитолию.
https://ria.ru/20240310/aktivist-1932092465.html
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сша
нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Нью-Йорк (город), Израиль, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Нью-Йорке участники акции обвинили газеты в содействии геноциду в Газе

В Нью-Йорке участники акции обвинили крупные газеты в содействии геноциду в Газе

© Кадр видео из соцсетейПротестующие около типографии в Нью-Йорке, где печатают газеты New York Times, New York Post
Протестующие около типографии в Нью-Йорке, где печатают газеты New York Times, New York Post
© Кадр видео из соцсетей
Протестующие около типографии в Нью-Йорке, где печатают газеты New York Times, New York Post
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Акция протеста прошла у типографии в Нью-Йорке, где печатают газеты New York Times, New York Post, Wall Street Journal и USA Today, участники обвиняли издания в "содействии геноциду" и потворстве Израилю в конфликте в секторе Газа, сообщает New York Post.
Протестующие устроили акцию у одного из крупнейших в США типографских центров площадью 28 тысяч квадратных метров в примерно в час ночи по местному времени (8.00 мск) и заблокировали дорогу к зданию камнями и мусором, чтобы водители утренней доставки не смогли забрать газеты.
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Протестующие из-за действий СМИ в США держали плакаты с надписями "Остановите прессу. Свободная Палестина" и "Здесь производится потворство геноциду".
На место прибыла полиция, которая к 3.30 ночи (10.30 мск) разогнала протестующих.
Пропалестинские протесты неоднократно проходили в США. Так, например, участники акции в поддержку Палестины несколько дней назад пытались прервать слушания в комитете сената США по разведке, а перед ежегодным обращением президента США Джо Байдена на прошлой неделе устроили протест на подступах к Капитолию.
Пропалестинская акция протеста в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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В миреСШАНью-Йорк (город)ИзраильДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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