https://ria.ru/20240314/aktsiya-1932994299.html

В Нью-Йорке участники акции обвинили газеты в содействии геноциду в Газе

В Нью-Йорке участники акции обвинили газеты в содействии геноциду в Газе - РИА Новости, 14.03.2024

В Нью-Йорке участники акции обвинили газеты в содействии геноциду в Газе

Акция протеста прошла у типографии в Нью-Йорке, где печатают газеты New York Times, New York Post, Wall Street Journal и USA Today, участники обвиняли издания в РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:22

2024-03-14T16:22

2024-03-14T16:22

в мире

сша

нью-йорк (город)

израиль

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932991689_0:64:1000:627_1920x0_80_0_0_0e614cbd5feb606f3bf4fda7fcbd2721.png

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Акция протеста прошла у типографии в Нью-Йорке, где печатают газеты New York Times, New York Post, Wall Street Journal и USA Today, участники обвиняли издания в "содействии геноциду" и потворстве Израилю в конфликте в секторе Газа, сообщает New York Post. Протестующие устроили акцию у одного из крупнейших в США типографских центров площадью 28 тысяч квадратных метров в примерно в час ночи по местному времени (8.00 мск) и заблокировали дорогу к зданию камнями и мусором, чтобы водители утренней доставки не смогли забрать газеты. Протестующие из-за действий СМИ в США держали плакаты с надписями "Остановите прессу. Свободная Палестина" и "Здесь производится потворство геноциду". На место прибыла полиция, которая к 3.30 ночи (10.30 мск) разогнала протестующих. Пропалестинские протесты неоднократно проходили в США. Так, например, участники акции в поддержку Палестины несколько дней назад пытались прервать слушания в комитете сената США по разведке, а перед ежегодным обращением президента США Джо Байдена на прошлой неделе устроили протест на подступах к Капитолию.

https://ria.ru/20240310/aktivist-1932092465.html

https://ria.ru/20240308/protest-1931854182.html

сша

нью-йорк (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году