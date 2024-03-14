Рейтинг@Mail.ru
Акции Росбанка подорожали после новостей об интеграции с группой "Тинькофф" - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 14.03.2024 (обновлено: 15:57 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/aktsii-1932982521.html
Акции Росбанка подорожали после новостей об интеграции с группой "Тинькофф"
Акции Росбанка подорожали после новостей об интеграции с группой "Тинькофф" - РИА Новости, 14.03.2024
Акции Росбанка подорожали после новостей об интеграции с группой "Тинькофф"
Акции Росбанка подскочили в цене более чем на 20 процентов после новостей о подготовке интеграции банка в группу "Тинькофф", следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:46
2024-03-14T15:57
экономика
росбанк
тинькофф. кредитные системы
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912305112_0:287:3129:2047_1920x0_80_0_0_017afea73d3ae24a57e3d732551e1ef2.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Акции Росбанка подскочили в цене более чем на 20 процентов после новостей о подготовке интеграции банка в группу "Тинькофф", следует из данных Московской биржи. К 15:28 мск бумаги Росбанка дорожают на 22 процента. Несколькими минутами ранее совет директоров "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") сообщил, что планирует приобрести Росбанк — для этого группа проведет допэмиссию акций. Потенциальная стоимость покупки не называется.Как пояснил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки, речь идет о создании банковской группы на основе ТКС, в которой оба банка сохранят лицензии и названия. Согласно презентации "Тинькофф", в результате новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физических лиц.
https://ria.ru/20240228/moshenniki-1929938929.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912305112_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_d34e1765829eaeb8ea56ae98586798fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, росбанк, тинькофф. кредитные системы, московская биржа
Экономика, Росбанк, Тинькофф. Кредитные Системы, Московская биржа
Акции Росбанка подорожали после новостей об интеграции с группой "Тинькофф"

Акции Росбанка дорожают на 22% после новостей об интеграции с "Тинькофф"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип банка "Тинькофф" на здании в Москве
Логотип банка Тинькофф на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Логотип банка "Тинькофф" на здании в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Акции Росбанка подскочили в цене более чем на 20 процентов после новостей о подготовке интеграции банка в группу "Тинькофф", следует из данных Московской биржи.
К 15:28 мск бумаги Росбанка дорожают на 22 процента.
Несколькими минутами ранее совет директоров "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") сообщил, что планирует приобрести Росбанк — для этого группа проведет допэмиссию акций. Потенциальная стоимость покупки не называется.
Как пояснил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки, речь идет о создании банковской группы на основе ТКС, в которой оба банка сохранят лицензии и названия. Согласно презентации "Тинькофф", в результате новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физических лиц.
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Тинькофф" предупредил о мошеннической схеме со списанием "налога на СВО"
28 февраля, 11:28
 
ЭкономикаРосбанкТинькофф. Кредитные СистемыМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала