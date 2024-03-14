https://ria.ru/20240314/aktsii-1932982521.html

Акции Росбанка подорожали после новостей об интеграции с группой "Тинькофф"

Акции Росбанка подорожали после новостей об интеграции с группой "Тинькофф" - РИА Новости, 14.03.2024

Акции Росбанка подорожали после новостей об интеграции с группой "Тинькофф"

Акции Росбанка подскочили в цене более чем на 20 процентов после новостей о подготовке интеграции банка в группу "Тинькофф", следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:46

2024-03-14T15:46

2024-03-14T15:57

экономика

росбанк

тинькофф. кредитные системы

московская биржа

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Акции Росбанка подскочили в цене более чем на 20 процентов после новостей о подготовке интеграции банка в группу "Тинькофф", следует из данных Московской биржи. К 15:28 мск бумаги Росбанка дорожают на 22 процента. Несколькими минутами ранее совет директоров "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") сообщил, что планирует приобрести Росбанк — для этого группа проведет допэмиссию акций. Потенциальная стоимость покупки не называется.Как пояснил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки, речь идет о создании банковской группы на основе ТКС, в которой оба банка сохранят лицензии и названия. Согласно презентации "Тинькофф", в результате новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физических лиц.

https://ria.ru/20240228/moshenniki-1929938929.html

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экономика, росбанк, тинькофф. кредитные системы, московская биржа