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Источник прокомментировал идею Рады о доходе от суверенных активов России - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:39 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/aktivy-1932964731.html
Источник прокомментировал идею Рады о доходе от суверенных активов России
Источник прокомментировал идею Рады о доходе от суверенных активов России - РИА Новости, 14.03.2024
Источник прокомментировал идею Рады о доходе от суверенных активов России
Источник в Москве, комментируя РИА Новости, озвученное в украинской Раде желание получать выплаты за счет продажи ископаемых РФ, заявил, что суверенные... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:39
2024-03-14T14:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
евросоюз
экономика
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости, озвученное в украинской Раде желание получать выплаты за счет продажи ископаемых РФ, заявил, что суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции. "На Украине и Западе прекрасно знают, что российские суверенные активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции. Это международная общеправовая норма. Ее нарушение неизбежно бумерангом ударит по самим нарушителям", - сказал собеседник агентства. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Украина хочет получить не только доходы от замороженных на Западе активов РФ, что в Москве уже назвали попранием международного права и демагогией, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых. Маслов призывал передать активы РФ Украине, а также утверждал, что европейское сообщество уже якобы "определилось с передачей Украине доходов от таких активов". Речь, по его словам, идет о примерно 4,4 миллиарда евро за два предыдущих года. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ранее заявил РИА Новости, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. При этом и на Западе не принято пока решения по российским активам. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что их изъятие и использование на финансирование Украины противоречат международному праву, а начало такого обсуждения ослабит ЕС. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html
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россия, украина, евросоюз, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Евросоюз, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Источник прокомментировал идею Рады о доходе от суверенных активов России

Российские суверенные активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости, озвученное в украинской Раде желание получать выплаты за счет продажи ископаемых РФ, заявил, что суверенные российские активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции.
"На Украине и Западе прекрасно знают, что российские суверенные активы пользуются иммунитетом от иностранной юрисдикции. Это международная общеправовая норма. Ее нарушение неизбежно бумерангом ударит по самим нарушителям", - сказал собеседник агентства.
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Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Украина хочет получить не только доходы от замороженных на Западе активов РФ, что в Москве уже назвали попранием международного права и демагогией, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых. Маслов призывал передать активы РФ Украине, а также утверждал, что европейское сообщество уже якобы "определилось с передачей Украине доходов от таких активов". Речь, по его словам, идет о примерно 4,4 миллиарда евро за два предыдущих года.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ранее заявил РИА Новости, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. При этом и на Западе не принято пока решения по российским активам. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что их изъятие и использование на финансирование Украины противоречат международному праву, а начало такого обсуждения ослабит ЕС.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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