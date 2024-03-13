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Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов

Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов - РИА Новости, 13.03.2024

Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов

Мосгорсуд признал законным отказ в исключении журналиста Михаила Зыгаря* из числа иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:49

2024-03-13T15:49

2024-03-13T15:50

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ в исключении журналиста Михаила Зыгаря* из числа иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда города Москвы и отказал в удовлетворении жалобы заявителю — Зыгарю Михаилу Викторовичу*",- сказали в пресс-службе. Замоскворецкий суд в феврале прошлого года не удовлетворил иск Зыгаря* к Минюсту, в котором тот требовал признать незаконным внесение в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. Кроме того, против Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ), сообщил ранее в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах. Зыгаря* уже дважды штрафовали на 30 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ из-за отсутствия соответствующей плашки в его публикациях в интернете. Оба штрафа он обжаловал.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

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