Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 13.03.2024 (обновлено: 15:50 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/zygar-1932761133.html
Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов
Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов - РИА Новости, 13.03.2024
Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов
Мосгорсуд признал законным отказ в исключении журналиста Михаила Зыгаря* из числа иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:49
2024-03-13T15:50
происшествия
россия
москва
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b71f759c828b8318fc8197272fe9c901.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ в исключении журналиста Михаила Зыгаря* из числа иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда города Москвы и отказал в удовлетворении жалобы заявителю — Зыгарю Михаилу Викторовичу*",- сказали в пресс-службе. Замоскворецкий суд в феврале прошлого года не удовлетворил иск Зыгаря* к Минюсту, в котором тот требовал признать незаконным внесение в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. Кроме того, против Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ), сообщил ранее в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах. Зыгаря* уже дважды штрафовали на 30 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ из-за отсутствия соответствующей плашки в его публикациях в интернете. Оба штрафа он обжаловал.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_ecdefb440b00bd7f2ccb8a2f2a094b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил журналиста Зыгаря* в списке иноагентов

Мосгорсуд признал законным отказ исключить Зыгаря из списка иноагентов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Михаил Зыгарь
Журналист Михаил Зыгарь - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Журналист Михаил Зыгарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ в исключении журналиста Михаила Зыгаря* из числа иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда города Москвы и отказал в удовлетворении жалобы заявителю — Зыгарю Михаилу Викторовичу*",- сказали в пресс-службе.
Замоскворецкий суд в феврале прошлого года не удовлетворил иск Зыгаря* к Минюсту, в котором тот требовал признать незаконным внесение в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.
Кроме того, против Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ), сообщил ранее в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Зыгаря* уже дважды штрафовали на 30 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ из-за отсутствия соответствующей плашки в его публикациях в интернете. Оба штрафа он обжаловал.
Писатели Дмитрий Быков** (физлицо, включенное в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и Борис Акунин* (внесен в перечень террористов и экстремистов) во время марша оппозиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась
17 января, 08:00
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала