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В крымский сафари-парк "Тайган" привезут зебр, лошадей и бизонов
В крымский сафари-парк "Тайган" привезут зебр, лошадей и бизонов - РИА Новости, 13.03.2024
В крымский сафари-парк "Тайган" привезут зебр, лошадей и бизонов
В крымском сафари-парке "Тайган" скоро появятся лошади Пржевальского, зебры Чапмана и бизоны, рассказала РИА Новости представитель организации Татьяна... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:42
2024-03-13T15:42
2024-03-13T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" скоро появятся лошади Пржевальского, зебры Чапмана и бизоны, рассказала РИА Новости представитель организации Татьяна Алексагина. "В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с заповедником "Аскания-Нова" мы отвезем туда новых животных и птиц, среди которых краснокнижные дрофы, венценосные журавли и грифы, а взамен к нам привезут несколько лошадей Пржевальского, пару зебр Чапмана и бизонов", — сказала она."Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, 40 тигров и сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено для львов, остальное — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник. Он основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
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общество
Хорошие новости, Общество
В крымский сафари-парк "Тайган" привезут зебр, лошадей и бизонов
В крымский сафари-парк "Тайган" привезут зебр, лошадей и бизонов в рамках обмена