https://ria.ru/20240313/zontik-1932634656.html

Путин сообщил, что КНДР ни о чем не просила Россию

Путин сообщил, что КНДР ни о чем не просила Россию - РИА Новости, 13.03.2024

Путин сообщил, что КНДР ни о чем не просила Россию

У КНДР свой ядерный зонтик, они Россию ни о чем не просили, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:17

2024-03-13T06:17

2024-03-13T06:17

россия

кндр (северная корея)

владимир путин

дмитрий киселев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У КНДР свой ядерный зонтик, они Россию ни о чем не просили, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Во-первых, у Корейской Народной Демократической Республики есть свой ядерный зонтик. Они нас ни о чем не просили. Это первое", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929204096.html

россия

кндр (северная корея)

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2024

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россия, кндр (северная корея), владимир путин, дмитрий киселев