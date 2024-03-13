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Путин сообщил, что КНДР ни о чем не просила Россию - РИА Новости, 13.03.2024
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06:17 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/zontik-1932634656.html
Путин сообщил, что КНДР ни о чем не просила Россию
Путин сообщил, что КНДР ни о чем не просила Россию - РИА Новости, 13.03.2024
Путин сообщил, что КНДР ни о чем не просила Россию
У КНДР свой ядерный зонтик, они Россию ни о чем не просили, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:17
2024-03-13T06:17
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У КНДР свой ядерный зонтик, они Россию ни о чем не просили, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Во-первых, у Корейской Народной Демократической Республики есть свой ядерный зонтик. Они нас ни о чем не просили. Это первое", - сказал Путин.
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россия, кндр (северная корея), владимир путин, дмитрий киселев
Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Путин сообщил, что КНДР ни о чем не просила Россию

Путин: КНДР ни о чем не просила Россию, поскольку обладает своим ядерным оружием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У КНДР свой ядерный зонтик, они Россию ни о чем не просили, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Во-первых, у Корейской Народной Демократической Республики есть свой ядерный зонтик. Они нас ни о чем не просили. Это первое", - сказал Путин.
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На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном
23 февраля, 20:30
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинДмитрий Киселев
 
 
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