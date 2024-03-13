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На Алтае мужчина и подросток расстреляли кошку с котятами из пневматики
На Алтае мужчина и подросток расстреляли кошку с котятами из пневматики - РИА Новости, 13.03.2024
На Алтае мужчина и подросток расстреляли кошку с котятами из пневматики
Полицейские нашли живодеров, которые расстреляли кошек и сняли это на видео в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:29
2024-03-13T10:29
2024-03-13T10:29
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 13 мар - РИА Новости. Полицейские нашли живодеров, которые расстреляли кошек и сняли это на видео в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. "Полицейские оперативно установили лиц, причастных к созданию и распространению противоправного контента. В отношении старшего из них, ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя Угловского района Алтайского края, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении. Также проводится проверка на наличие в действиях мужчины состава преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления". "Его сообщником оказался 13-летний учащийся одной из местных школ. Решается вопрос о постановке его на профилактический учет. Кроме того, руководитель территориального органа МВД России обратится в суд с административным иском о помещении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних", - отмечает пресс-служба. Снятое живодерами видео подросток выложил в чате, где общается молодежь. На кадрах кошку с котятами в упор расстреливают из пневматики.
https://ria.ru/20240202/sobaka-1924944955.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
На Алтае мужчина и подросток расстреляли кошку с котятами из пневматики
На Алтае завели дело из-за видео с мужчиной и школьником, стрелявшими по кошкам
БАРНАУЛ, 13 мар - РИА Новости. Полицейские нашли живодеров, которые расстреляли кошек и сняли это на видео в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону.
"Полицейские оперативно установили лиц, причастных к созданию и распространению противоправного контента. В отношении старшего из них, ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя Угловского района Алтайского края, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении.
Также проводится проверка на наличие в действиях мужчины состава преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ
"Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".
"Его сообщником оказался 13-летний учащийся одной из местных школ. Решается вопрос о постановке его на профилактический учет. Кроме того, руководитель территориального органа МВД России обратится в суд с административным иском о помещении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних", - отмечает пресс-служба.
Снятое живодерами видео подросток выложил в чате, где общается молодежь. На кадрах кошку с котятами в упор расстреливают из пневматики.
В Приморье будут судить подростка из-за видео с убийством собаки