https://ria.ru/20240313/zhivodery-1932665442.html

На Алтае мужчина и подросток расстреляли кошку с котятами из пневматики

На Алтае мужчина и подросток расстреляли кошку с котятами из пневматики - РИА Новости, 13.03.2024

На Алтае мужчина и подросток расстреляли кошку с котятами из пневматики

Полицейские нашли живодеров, которые расстреляли кошек и сняли это на видео в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:29

2024-03-13T10:29

2024-03-13T10:29

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 13 мар - РИА Новости. Полицейские нашли живодеров, которые расстреляли кошек и сняли это на видео в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. "Полицейские оперативно установили лиц, причастных к созданию и распространению противоправного контента. В отношении старшего из них, ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя Угловского района Алтайского края, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении. Также проводится проверка на наличие в действиях мужчины состава преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления". "Его сообщником оказался 13-летний учащийся одной из местных школ. Решается вопрос о постановке его на профилактический учет. Кроме того, руководитель территориального органа МВД России обратится в суд с административным иском о помещении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних", - отмечает пресс-служба. Снятое живодерами видео подросток выложил в чате, где общается молодежь. На кадрах кошку с котятами в упор расстреливают из пневматики.

https://ria.ru/20240202/sobaka-1924944955.html

алтайский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край