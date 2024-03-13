https://ria.ru/20240313/zemletryasenie-1932800282.html

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 13.03.2024

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:38

2024-03-13T18:38

2024-03-13T18:38

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 15.13 по времени UTC (18.13 мск). Эпицентр располагался в 65 километрах к юго-востоку от города Кимбе. Очаг залегал на глубине 50 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)