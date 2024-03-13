Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о достижении показателей нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 13.03.2024 (обновлено: 17:34 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/zdravookhranenie-1932787848.html
Мурашко рассказал о достижении показателей нацпроекта "Здравоохранение"
Мурашко рассказал о достижении показателей нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 13.03.2024
Мурашко рассказал о достижении показателей нацпроекта "Здравоохранение"
Все основные показатели национального проекта "Здравоохранение" по итогам 2023 года достигнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:33
2024-03-13T17:34
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_0:74:3110:1823_1920x0_80_0_0_f5dd9c50183c27c7384160d294cb6d2b.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Все основные показатели национального проекта "Здравоохранение" по итогам 2023 года достигнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По итогам нацпроекта в 2023 году все 25 основных показателей достигнуты", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что нацпроект "Здравоохранение" самый масштабный в России, включает 9 федеральных проектов. На период с 2019 по 2024 год запланировано на его реализацию 1,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240214/printsipy-1927399946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_23d9c40aba4af7f772f046914523b94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф
Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Госдума РФ
Мурашко рассказал о достижении показателей нацпроекта "Здравоохранение"

Мурашко: основные показатели нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году достигнуты

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Все основные показатели национального проекта "Здравоохранение" по итогам 2023 года достигнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По итогам нацпроекта в 2023 году все 25 основных показателей достигнуты", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он отметил, что нацпроект "Здравоохранение" самый масштабный в России, включает 9 федеральных проектов. На период с 2019 по 2024 год запланировано на его реализацию 1,7 триллиона рублей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня: опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения
14 февраля, 17:51
 
РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала