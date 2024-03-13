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Мурашко рассказал о достижении показателей нацпроекта "Здравоохранение"

Мурашко рассказал о достижении показателей нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 13.03.2024

Мурашко рассказал о достижении показателей нацпроекта "Здравоохранение"

Все основные показатели национального проекта "Здравоохранение" по итогам 2023 года достигнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:33

2024-03-13T17:33

2024-03-13T17:34

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михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Все основные показатели национального проекта "Здравоохранение" по итогам 2023 года достигнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По итогам нацпроекта в 2023 году все 25 основных показателей достигнуты", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что нацпроект "Здравоохранение" самый масштабный в России, включает 9 федеральных проектов. На период с 2019 по 2024 год запланировано на его реализацию 1,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240214/printsipy-1927399946.html

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф