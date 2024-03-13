https://ria.ru/20240313/zaporozhe-1932715126.html

Рогов сообщил о превентивных ударах по линии обороны ВСУ под Запорожьем

Рогов сообщил о превентивных ударах по линии обороны ВСУ под Запорожьем - РИА Новости, 13.03.2024

Рогов сообщил о превентивных ударах по линии обороны ВСУ под Запорожьем

Превентивные удары наносятся по возводимой украинскими войсками новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:28

2024-03-13T13:28

2024-03-13T14:50

специальная военная операция на украине

запорожье

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запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

владимир рогов

работино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Превентивные удары наносятся по возводимой украинскими войсками новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов."Противник возводит несколько линий обороны на оккупированной им части области в глубине от 3 до 20 километров от линии фронта. На данный момент линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению нашей фронтовой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами. Замысел врага нам понятен", - сказал Рогов. По его словам, удары в основном наносят по первой линии обороны, которую противник возводит вдоль линии фронта.Ранее Рогов сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области, а северо-западнее Работино ВС РФ удалось продвинуться, в самом же селе идут ожесточенные бои.Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее города Васильевка. По словам Рогова, противник перебрасывает на этот участок фронта подразделения с авдеевского направления.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожье, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир рогов, работино