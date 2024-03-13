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Рогов сообщил о превентивных ударах по линии обороны ВСУ под Запорожьем - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 13.03.2024 (обновлено: 14:50 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/zaporozhe-1932715126.html
Рогов сообщил о превентивных ударах по линии обороны ВСУ под Запорожьем
Рогов сообщил о превентивных ударах по линии обороны ВСУ под Запорожьем - РИА Новости, 13.03.2024
Рогов сообщил о превентивных ударах по линии обороны ВСУ под Запорожьем
Превентивные удары наносятся по возводимой украинскими войсками новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:28
2024-03-13T14:50
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
владимир рогов
работино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Превентивные удары наносятся по возводимой украинскими войсками новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов."Противник возводит несколько линий обороны на оккупированной им части области в глубине от 3 до 20 километров от линии фронта. На данный момент линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению нашей фронтовой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами. Замысел врага нам понятен", - сказал Рогов. По его словам, удары в основном наносят по первой линии обороны, которую противник возводит вдоль линии фронта.Ранее Рогов сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области, а северо-западнее Работино ВС РФ удалось продвинуться, в самом же селе идут ожесточенные бои.Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее города Васильевка. По словам Рогова, противник перебрасывает на этот участок фронта подразделения с авдеевского направления.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
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запорожье, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир рогов, работино
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Рогов, Работино
Рогов сообщил о превентивных ударах по линии обороны ВСУ под Запорожьем

Рогов: ВС России превентивно уничтожают линию обороны ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции
Самоходная гаубица Мста-С артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Превентивные удары наносятся по возводимой украинскими войсками новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Противник возводит несколько линий обороны на оккупированной им части области в глубине от 3 до 20 километров от линии фронта. На данный момент линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению нашей фронтовой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами. Замысел врага нам понятен", - сказал Рогов. По его словам, удары в основном наносят по первой линии обороны, которую противник возводит вдоль линии фронта.
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Ранее Рогов сообщал, что боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области, а северо-западнее Работино ВС РФ удалось продвинуться, в самом же селе идут ожесточенные бои.
Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, а также в районе сел Жеребянки и Пятихатки, северо-восточнее города Васильевка. По словам Рогова, противник перебрасывает на этот участок фронта подразделения с авдеевского направления.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир РоговРаботино
 
 
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