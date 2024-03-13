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МИД России сообщил, как будет расценивать призывы отдать ЗАЭС Украине - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 13.03.2024 (обновлено: 13:26 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/zaes-1932711762.html
МИД России сообщил, как будет расценивать призывы отдать ЗАЭС Украине
МИД России сообщил, как будет расценивать призывы отдать ЗАЭС Украине - РИА Новости, 13.03.2024
МИД России сообщил, как будет расценивать призывы отдать ЗАЭС Украине
Призывы "вернуть" Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или установить над ней международный контроль рассматриваются как попытка... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:22
2024-03-13T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Призывы "вернуть" Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или установить над ней международный контроль рассматриваются как попытка посягательства на территориальную целостность России, заявили в МИД РФ. "Любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций, призывающие к "возвращению" ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля, рассматриваются нами как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что Россия будет и далее "усиливать защиту ЗАЭС и города Энергодара таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и его кураторам в лице "коллективного Запада" её нарушать".
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
россия
украина
энергодар
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безопасность, россия, украина, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России сообщил, как будет расценивать призывы отдать ЗАЭС Украине

МИД: призывы отдать ЗАЭС Украине будут считаться покушением на территорию России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Призывы "вернуть" Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или установить над ней международный контроль рассматриваются как попытка посягательства на территориальную целостность России, заявили в МИД РФ.
"Любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций, призывающие к "возвращению" ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля, рассматриваются нами как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Россия будет и далее "усиливать защиту ЗАЭС и города Энергодара таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и его кураторам в лице "коллективного Запада" её нарушать".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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