https://ria.ru/20240313/zaes-1932711762.html

МИД России сообщил, как будет расценивать призывы отдать ЗАЭС Украине

МИД России сообщил, как будет расценивать призывы отдать ЗАЭС Украине - РИА Новости, 13.03.2024

МИД России сообщил, как будет расценивать призывы отдать ЗАЭС Украине

Призывы "вернуть" Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или установить над ней международный контроль рассматриваются как попытка... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:22

2024-03-13T13:22

2024-03-13T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Призывы "вернуть" Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или установить над ней международный контроль рассматриваются как попытка посягательства на территориальную целостность России, заявили в МИД РФ. "Любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций, призывающие к "возвращению" ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля, рассматриваются нами как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что Россия будет и далее "усиливать защиту ЗАЭС и города Энергодара таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и его кураторам в лице "коллективного Запада" её нарушать".

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

россия

украина

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)