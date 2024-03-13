https://ria.ru/20240313/vzryvy-1932650849.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 13.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Серия взрывов прогремела в Одессе после объявления о воздушной тревоге, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:17

2024-03-13T09:17

2024-03-13T10:20

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

одесская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Одессе после объявления о воздушной тревоге, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Взрывы в Одессе. ВСУ заявляют о ракетной атаке", — говорится в публикации. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской области на юге Украины с 08:47 мск.Как утверждает глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак, в ночь на среду регион также подвергся ударам. По его словам, в Кривом Роге взрывами повреждены предприятие, административное здание и склад. В Никопольском районе на юге области пострадали линий электропередачи.Кроме того, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждено хозяйственное сооружение и техника одного из предприятий.Взрывы в украинских городах гремят после попытки ВСУ провести массированную атаку на объекты на территории России. Система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.

https://ria.ru/20240312/goroda-1932593021.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, одесская область, украина