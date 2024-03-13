https://ria.ru/20240313/vzryvy-1932650849.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 13.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Серия взрывов прогремела в Одессе после объявления о воздушной тревоге, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:17
2024-03-13T09:17
2024-03-13T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Одессе после объявления о воздушной тревоге, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Взрывы в Одессе. ВСУ заявляют о ракетной атаке", — говорится в публикации. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской области на юге Украины с 08:47 мск.Как утверждает глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак, в ночь на среду регион также подвергся ударам. По его словам, в Кривом Роге взрывами повреждены предприятие, административное здание и склад. В Никопольском районе на юге области пострадали линий электропередачи.Кроме того, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждено хозяйственное сооружение и техника одного из предприятий.Взрывы в украинских городах гремят после попытки ВСУ провести массированную атаку на объекты на территории России. Система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
https://ria.ru/20240312/goroda-1932593021.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Издание "Страна" сообщило о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги