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При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/voronezh-1932690082.html
При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина
При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина - РИА Новости, 13.03.2024
При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина
Кровля магазина на вещевом рынке получила повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, территория рынка оцеплена, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:58
2024-03-13T11:58
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Кровля магазина на вещевом рынке получила повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, территория рынка оцеплена, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется. Территория Юго-западного вещевого рынка, который расположен на окраине Воронежа, сейчас оцеплена правоохранителями, внутрь никого не пускают. Видно поврежденную кровлю магазина - по словам работницы рынка, это магазин "Шанс", в котором продается мебель и посуда. Женщина рассказала, что магазин получил повреждения в 4 часа утра. Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, в настоящий момент на рынке никого из гражданских лиц нет, на месте работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, воронеж, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область
При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина

При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина на вещевом рынке

© Фото : Типичный Воронеж/TelegramПоследствия атаки беспилотника в Воронеже
Последствия атаки беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Типичный Воронеж/Telegram
Последствия атаки беспилотника в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Кровля магазина на вещевом рынке получила повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, территория рынка оцеплена, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.
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Территория Юго-западного вещевого рынка, который расположен на окраине Воронежа, сейчас оцеплена правоохранителями, внутрь никого не пускают. Видно поврежденную кровлю магазина - по словам работницы рынка, это магазин "Шанс", в котором продается мебель и посуда. Женщина рассказала, что магазин получил повреждения в 4 часа утра.
Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, в настоящий момент на рынке никого из гражданских лиц нет, на месте работает следственно-оперативная группа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская область
 
 
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