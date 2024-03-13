https://ria.ru/20240313/voronezh-1932690082.html
При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина
При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина - РИА Новости, 13.03.2024
При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина
Кровля магазина на вещевом рынке получила повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, территория рынка оцеплена, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:58
2024-03-13T11:58
2024-03-13T11:58
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Кровля магазина на вещевом рынке получила повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, территория рынка оцеплена, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется. Территория Юго-западного вещевого рынка, который расположен на окраине Воронежа, сейчас оцеплена правоохранителями, внутрь никого не пускают. Видно поврежденную кровлю магазина - по словам работницы рынка, это магазин "Шанс", в котором продается мебель и посуда. Женщина рассказала, что магазин получил повреждения в 4 часа утра. Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, в настоящий момент на рынке никого из гражданских лиц нет, на месте работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область
При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина
При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина на вещевом рынке
ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Кровля магазина на вещевом рынке получила повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, территория рынка оцеплена, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Ранее губернатор Воронежской области
Александр Гусев сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.
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Территория Юго-западного вещевого рынка, который расположен на окраине Воронежа, сейчас оцеплена правоохранителями, внутрь никого не пускают. Видно поврежденную кровлю магазина - по словам работницы рынка, это магазин "Шанс", в котором продается мебель и посуда. Женщина рассказала, что магазин получил повреждения в 4 часа утра.
Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, в настоящий момент на рынке никого из гражданских лиц нет, на месте работает следственно-оперативная группа.
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