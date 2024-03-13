https://ria.ru/20240313/voronezh-1932690082.html

При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина

При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина - РИА Новости, 13.03.2024

При атаке беспилотника на Воронеж пострадала кровля магазина

Кровля магазина на вещевом рынке получила повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, территория рынка оцеплена, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:58

2024-03-13T11:58

2024-03-13T11:58

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воронеж

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Кровля магазина на вещевом рынке получила повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, территория рынка оцеплена, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется. Территория Юго-западного вещевого рынка, который расположен на окраине Воронежа, сейчас оцеплена правоохранителями, внутрь никого не пускают. Видно поврежденную кровлю магазина - по словам работницы рынка, это магазин "Шанс", в котором продается мебель и посуда. Женщина рассказала, что магазин получил повреждения в 4 часа утра. Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, в настоящий момент на рынке никого из гражданских лиц нет, на месте работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

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происшествия, воронеж, воронежская область