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США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению - РИА Новости, 13.03.2024
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18:10 13.03.2024 (обновлено: 18:19 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/vooruzhenie-1932795113.html
США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению
США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению - РИА Новости, 13.03.2024
США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению
США считают необходимым поддерживать контакты с Россией по контролю над вооружениями для снижения рисков, заявил замглавы Национального агентства по ядерной... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:10
2024-03-13T18:19
сша
россия
в мире
вашингтон (штат)
фрэнк роуз
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. США считают необходимым поддерживать контакты с Россией по контролю над вооружениями для снижения рисков, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз."Нам нужно поддерживать каналы коммуникаций относительно контроля над вооружениями для снижения риска", — сообщил он в институте Брукингса в среду.Роуз добавил, что в настоящее время такой контакт между Вашингтоном и Москвой отсутствует, что вызывает серьезную обеспокоенность и сожаление американской администрации.
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сша
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сша, россия, в мире, вашингтон (штат), фрэнк роуз
США, Россия, В мире, Вашингтон (штат), Фрэнк Роуз
США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению

США признали контакты с РФ по контролю за вооружением необходимостью

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. США считают необходимым поддерживать контакты с Россией по контролю над вооружениями для снижения рисков, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз.
"Нам нужно поддерживать каналы коммуникаций относительно контроля над вооружениями для снижения риска", — сообщил он в институте Брукингса в среду.
Роуз добавил, что в настоящее время такой контакт между Вашингтоном и Москвой отсутствует, что вызывает серьезную обеспокоенность и сожаление американской администрации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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9 марта, 08:00
 
СШАРоссияВ миреВашингтон (штат)Фрэнк Роуз
 
 
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