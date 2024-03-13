https://ria.ru/20240313/vooruzhenie-1932795113.html

США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению

США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению - РИА Новости, 13.03.2024

США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению

США считают необходимым поддерживать контакты с Россией по контролю над вооружениями для снижения рисков, заявил замглавы Национального агентства по ядерной... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:10

2024-03-13T18:10

2024-03-13T18:19

сша

россия

в мире

вашингтон (штат)

фрэнк роуз

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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. США считают необходимым поддерживать контакты с Россией по контролю над вооружениями для снижения рисков, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз."Нам нужно поддерживать каналы коммуникаций относительно контроля над вооружениями для снижения риска", — сообщил он в институте Брукингса в среду.Роуз добавил, что в настоящее время такой контакт между Вашингтоном и Москвой отсутствует, что вызывает серьезную обеспокоенность и сожаление американской администрации.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, в мире, вашингтон (штат), фрэнк роуз