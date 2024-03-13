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США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению
США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению - РИА Новости, 13.03.2024
США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению
США считают необходимым поддерживать контакты с Россией по контролю над вооружениями для снижения рисков, заявил замглавы Национального агентства по ядерной... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:10
2024-03-13T18:10
2024-03-13T18:19
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россия
в мире
вашингтон (штат)
фрэнк роуз
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. США считают необходимым поддерживать контакты с Россией по контролю над вооружениями для снижения рисков, заявил замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз."Нам нужно поддерживать каналы коммуникаций относительно контроля над вооружениями для снижения риска", — сообщил он в институте Брукингса в среду.Роуз добавил, что в настоящее время такой контакт между Вашингтоном и Москвой отсутствует, что вызывает серьезную обеспокоенность и сожаление американской администрации.
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сша, россия, в мире, вашингтон (штат), фрэнк роуз
США, Россия, В мире, Вашингтон (штат), Фрэнк Роуз
США выразили беспокойство из-за отсутствия диалога с Россией по вооружению
США признали контакты с РФ по контролю за вооружением необходимостью