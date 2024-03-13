https://ria.ru/20240313/vfm-2024-1932662314.html

Участники из 21 страны приедут в Пермский край в рамках ВФМ-2024

Участники из 21 страны приедут в Пермский край в рамках ВФМ-2024 - РИА Новости, 13.03.2024

Участники из 21 страны приедут в Пермский край в рамках ВФМ-2024

В ближайшие дни в Пермский край приедут участники из 21 страны в рамках Всероссийского фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории "Сириус" с 1 РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:30

2024-03-13T10:30

2024-03-13T10:30

пермский край

чусовой

дмитрий махонин

ксения разуваева

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В ближайшие дни в Пермский край приедут участники из 21 страны в рамках Всероссийского фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства. 12 марта губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел выездное заседание, на котором обсудил итоги участия региона во Всемирном фестивале молодежи. "Сегодня пообщался с ребятами из Чусового, которые посетили фестиваль, – отзывы от них очень хорошие. Не сомневался, что представительство региона будет достойным. Мероприятие объединило более 20 тысяч молодых лидеров со всего мира и показало, что Россия – это страна возможностей и активно развивающееся государство. В ближайшие дни будем в Пермском крае принимать более 30 гостей из других государств, а также субъектов России", - цитирует пресс-служба главу края. Он добавил, что также в регион приедут 10 ребят из подшефного Северодонецка. Махонин добавил, что планирует встретиться с ними. "Возможно кто-то из гостей примет решение связать свою судьбу с нашим регионом", - добавил он. Как сообщила глава Агентства по молодежной политике в регионе Юлия Баландина, от Пермского края на фестиваль съездили свыше 250 человек. По ее словам, кроме основного состава делегации из 178 человек, ВФМ посетили представители образовательных учреждений, участники федеральных проектов, финалы которых состоялись в дни проведения фестиваля, а также представители региона, работающие в составе федеральной дирекции. Например, режиссер региональной программы Пермского края Александра Окунева на ВФМ-2024 работала вторым режиссером на главной сцене. Представители Всероссийского фестиваля молодежи из Пермского края во время проведения мероприятия посещали масштабные шоу-программы, образовательные площадки от спикеров с мировым именем, площадки специальных проектов партнеров. Кроме того, пермская молодежь стала частью межнационального культурного обмена и приняла участие в разработке совместных проектов. Например, Татьяна Цыпуштанова в мастерской Владимира Даля вместе с участниками из Беларуси, Армении, Узбекистана разработала международный словарь молодежных ценностей. А Семен Шаров на встрече "Артек приглашает друзей" с руководителем федерального Агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой получил сертификат на смену в международный детский лагерь "Артек" по итогам участия в проекте "Большая перемена". В пресс-службе регионального правительства уточняют, что в международном аэропорту на ВФМ-2024 можно было посетить выставку о Пермском крае. На этом выставочном пространстве молодежь из других регионов страны и других стран знакомилась с Пермским краем через различные форматы. Концепция стенда стала продолжением темы стенда Прикамья на международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ. Так, робот, разработанный в компании Пермского края, встречал участников форума, он рассказывал о крае и программе площадки. Баландина также подчеркнула, что после главных дат проведения ВФМ-2024 запланированы еще разные мероприятия. Например, с 12 по 16 марта пройдет региональная программа "Жить и работать в России" для иностранных участников, во время которой они приедут в Пермский край познакомиться с историей региона и многонациональной культурой, посетить природные достопримечательности и высокотехнологические предприятия.

https://ria.ru/20240227/perm-1931032733.html

https://ria.ru/20240205/universitet-1925472290.html

пермский край

чусовой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, чусовой, дмитрий махонин, ксения разуваева