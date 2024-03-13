https://ria.ru/20240313/unizhenie-1932624420.html

Разведчик раскрыл, как США унизили Макрона одним решением по Украине

Разведчик раскрыл, как США унизили Макрона одним решением по Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Разведчик раскрыл, как США унизили Макрона одним решением по Украине

Решение США сворачивать украинский проект поставило президента Франции Эммануэля Макрона в крайне неловкое положение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T03:10

2024-03-13T03:10

2024-03-13T03:10

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

франция

эммануэль макрон

скотт риттер

виктория нуланд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835969690_448:556:2306:1601_1920x0_80_0_0_f4a2564693a201d82e3cd4b15444d191.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Решение США сворачивать украинский проект поставило президента Франции Эммануэля Макрона в крайне неловкое положение, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Администрация Байдена решила, <…> что ей нужно искать выход (из конфликта на Украине. — Прим. ред.). <…> Они сдали назад, Нуланд бросили, уволили, а теперь Макрон и Шольц в неловком положении. У Макрона полный конфуз, он унижен этим. Соединенные Штаты оставили его в подвешенном состоянии", — отметил эксперт.По словам Риттера, именно США заставили европейских лидеров резко изменить свое отношение к России. Если до конфликта на Украине Макрон говорил о единой системе безопасности с участием Москвы, то позднее, под американским давлением, Париж стал одним из наиболее яростных сторонников поддержки Киева против России. Именно подавшая недавно в отставку Виктория Нуланд убеждала европейских политиков сделать ставку на украинское контрнаступление и поставки дальнобойных ракет, считает экс-разведчик.Однако, как показала отставка Нуланд, в Вашингтоне решили отказаться от украинского проекта, добавил эксперт. Это решение, по оценке Риттера, вызвало панику у Макрона, который теперь пытается повлиять на Штаты пустыми угрозами эскалации конфликта на Украине."Именно поэтому он говорит вещи, призванные создать впечатление сильной Франции, что Франция справится с этим в одиночку, Франция пошлет войска. Суть в том, что он не может этого сделать", — заключил бывший разведчик.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.

https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932392279.html

https://ria.ru/20240309/vtorzhenie-1932032826.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

сша

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, франция, эммануэль макрон, скотт риттер, виктория нуланд