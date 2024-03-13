https://ria.ru/20240313/ukraina-1932790741.html

Спикер парламента Словакии поддержал идею диалога по Украине в Братиславе

Спикер парламента Словакии поддержал идею диалога по Украине в Братиславе - РИА Новости, 13.03.2024

Спикер парламента Словакии поддержал идею диалога по Украине в Братиславе

Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что в случае победы на выборах президента республики поддержал бы проведение в Братиславе переговоров... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:47

2024-03-13T17:47

2024-03-13T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

украина

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что в случае победы на выборах президента республики поддержал бы проведение в Братиславе переговоров о мире на Украине. "Это (проведение в Братиславе переговоров Украины и России - ред.) я могу себе хорошо представить. Словакия это не держава, которая, организовав такие встречи, вызвала бы подозрения в том, что за этим что-то есть. Словакия - это одна из стран, народ которой понимает менталитет обеих сторон, мы славяне, поэтому думаю, что если мы будем проводить действительно рациональную политику, то со временем Братислава могла бы, возможно, стать местом такой встречи или переговоров о мире хоть и на самом низком уровне. Но я могу себе отлично представить, что как президент Словакии поддержал бы организацию такого саммита", - сказал Пеллегрини в интервью "Словацкому радио". Ранее Пеллегрини говорил, что Братислава могла бы стать площадкой для начала переговоров о мире на Украине, возможно, сначала на экспертном уровне. Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта. Второй тур, если он потребуется, запланирован на 6 апреля. Данные социологических исследований, которые проводились ранее, свидетельствовали о том, что наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет Пеллегрини, который является одним из 11 кандидатов. Действующая глава Словакии Зузана Чапутова ранее заявила, что не будет участвовать в президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает 15 июня 2024 года.

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932299322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, украина, петер пеллегрини