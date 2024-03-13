"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ
Advanced: на Украине может произойти перелом ближайшим летом из-за истощения ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента уже к лету из-за истощения ВСУ, пишет Advanced.
"Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом", — говорится в материале.
Отмечается, что скорее всего такой исход произойдет уже будущим летом. При сохранении нынешней ситуации, в которой ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и людей, украинские войска слабеют, подставляясь под возможный мощный прорыв.
Кроме того, российская армия выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяженностью сотни километров, в то время как ВСУ этого не сделали, пояснил автор статьи. Он также добавил, что российские войска адаптировались и быстро учатся.
"Недооценка противника — плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность", — резюмируется в публикации.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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