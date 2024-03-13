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"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932760154.html
"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ
"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ
Ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента уже к лету из-за истощения ВСУ, пишет Advanced. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:45
2024-03-13T15:45
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента уже к лету из-за истощения ВСУ, пишет Advanced."Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом", — говорится в материале.Отмечается, что скорее всего такой исход произойдет уже будущим летом. При сохранении нынешней ситуации, в которой ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и людей, украинские войска слабеют, подставляясь под возможный мощный прорыв.Кроме того, российская армия выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяженностью сотни километров, в то время как ВСУ этого не сделали, пояснил автор статьи. Он также добавил, что российские войска адаптировались и быстро учатся."Недооценка противника — плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность", — резюмируется в публикации.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
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украина, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ

Advanced: на Украине может произойти перелом ближайшим летом из-за истощения ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента уже к лету из-за истощения ВСУ, пишет Advanced.
"Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом", — говорится в материале.
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Отмечается, что скорее всего такой исход произойдет уже будущим летом. При сохранении нынешней ситуации, в которой ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и людей, украинские войска слабеют, подставляясь под возможный мощный прорыв.
Кроме того, российская армия выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяженностью сотни километров, в то время как ВСУ этого не сделали, пояснил автор статьи. Он также добавил, что российские войска адаптировались и быстро учатся.
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"Недооценка противника — плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность", — резюмируется в публикации.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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