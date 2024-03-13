https://ria.ru/20240313/ukraina-1932760154.html

"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ

"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024

"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ

Ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента уже к лету из-за истощения ВСУ, пишет Advanced. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:45

2024-03-13T15:45

2024-03-13T15:45

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента уже к лету из-за истощения ВСУ, пишет Advanced."Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом", — говорится в материале.Отмечается, что скорее всего такой исход произойдет уже будущим летом. При сохранении нынешней ситуации, в которой ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и людей, украинские войска слабеют, подставляясь под возможный мощный прорыв.Кроме того, российская армия выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяженностью сотни километров, в то время как ВСУ этого не сделали, пояснил автор статьи. Он также добавил, что российские войска адаптировались и быстро учатся."Недооценка противника — плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность", — резюмируется в публикации.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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украина, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире