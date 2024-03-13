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ВСУ хотят заменить более 300 тысяч военных из зоны СВО во время мобилизации - РИА Новости, 13.03.2024
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13:44 13.03.2024 (обновлено: 14:37 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932720075.html
ВСУ хотят заменить более 300 тысяч военных из зоны СВО во время мобилизации
ВСУ хотят заменить более 300 тысяч военных из зоны СВО во время мобилизации - РИА Новости, 13.03.2024
ВСУ хотят заменить более 300 тысяч военных из зоны СВО во время мобилизации
Украинское Минобороны рассчитывает за счет мобилизации заменить более 300 тысяч "истощенных военнослужащих", пишет газета Financial Times. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:44
2024-03-13T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинское Минобороны рассчитывает за счет мобилизации заменить более 300 тысяч "истощенных военнослужащих", пишет газета Financial Times."Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые сейчас находятся на поле боя", — цитирует издание заявление военного ведомства. Остальные новобранцы будут восполнять потери и "удовлетворять другие военные нужды" в зависимости от ситуации на фронте, добавили в Минобороны.В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент соответствующий законопроект. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.Второй вариант законопроекта Верховная рада приняла в первом чтении в начале февраля. Теперь он не предусматривает призыва инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Так, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Если военнообязанный не пришел в военкомат вовремя, ему могут ограничить право выезда за границу, лишить водительских прав и арестовать счета. В период мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции или погранслужбы. Этот вариант тоже вызвал возмущение многих депутатов Рады, которые отмечали, что он по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ хотят заменить более 300 тысяч военных из зоны СВО во время мобилизации

ВСУ планируют заменить более 300 тысяч военнослужащих в ходе мобилизации

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики помогают раненому украинскому солдату
Военные медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинское Минобороны рассчитывает за счет мобилизации заменить более 300 тысяч "истощенных военнослужащих", пишет газета Financial Times.
"Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые сейчас находятся на поле боя", — цитирует издание заявление военного ведомства.
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Остальные новобранцы будут восполнять потери и "удовлетворять другие военные нужды" в зависимости от ситуации на фронте, добавили в Минобороны.
В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент соответствующий законопроект. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
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Второй вариант законопроекта Верховная рада приняла в первом чтении в начале февраля. Теперь он не предусматривает призыва инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Так, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Если военнообязанный не пришел в военкомат вовремя, ему могут ограничить право выезда за границу, лишить водительских прав и арестовать счета. В период мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции или погранслужбы.
Этот вариант тоже вызвал возмущение многих депутатов Рады, которые отмечали, что он по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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