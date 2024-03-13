Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции не ответил, приглашали ли военных страны на Украину - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 13.03.2024 (обновлено: 15:40 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/turtsiya-1932746992.html
МИД Турции не ответил, приглашали ли военных страны на Украину
МИД Турции не ответил, приглашали ли военных страны на Украину - РИА Новости, 13.03.2024
МИД Турции не ответил, приглашали ли военных страны на Украину
МИД Турции не располагает информацией об обращении Запада по участию турецких военных в конфликте на Украине, считает правильным обратиться с запросом в военные РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:03
2024-03-13T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/03/1559610395_0:285:2912:1923_1920x0_80_0_0_9ec2cedace21c5e3501eea8261aa44cc.jpg
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. МИД Турции не располагает информацией об обращении Запада по участию турецких военных в конфликте на Украине, считает правильным обратиться с запросом в военные ведомства, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине."Я не имею информации о таком приглашении. Если и есть такое приглашение, оно наверняка поступило по линии наших военных военного ведомства. Было бы правильно обратиться к ним", - сказал представитель журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, получала ли Анкара приглашение от Запада по участию своих военных в конфликте на Украине.По его словам, политика Турции по конфликту на Украине ясна с первого дня. "Мы подчеркиваем необходимость переговоров по условиям мира. Ситуация на поле достигла определенной точки. Погибли 100 тысяч людей, есть отголоски конфликта в регионе, в частности экономические. Как вы знаете, мы прошли через этап, когда это затронуло цены на зерно. Необходимо решение. Рано или поздно. Но считаем, что в навязывании решения нет необходимости. Стороны будут готовы при назревании условий", - сказал Кечели.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931969847.html
https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/03/1559610395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0002830ac3e329c52ea4b0fbe72961a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, НАТО
МИД Турции не ответил, приглашали ли военных страны на Украину

МИД Турции переслал Минобороны вопрос о предложении отправить войска на Украину

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. МИД Турции не располагает информацией об обращении Запада по участию турецких военных в конфликте на Украине, считает правильным обратиться с запросом в военные ведомства, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Пресс-конференция Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана
Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом
9 марта, 02:41
"Я не имею информации о таком приглашении. Если и есть такое приглашение, оно наверняка поступило по линии наших военных военного ведомства. Было бы правильно обратиться к ним", - сказал представитель журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, получала ли Анкара приглашение от Запада по участию своих военных в конфликте на Украине.
По его словам, политика Турции по конфликту на Украине ясна с первого дня. "Мы подчеркиваем необходимость переговоров по условиям мира. Ситуация на поле достигла определенной точки. Погибли 100 тысяч людей, есть отголоски конфликта в регионе, в частности экономические. Как вы знаете, мы прошли через этап, когда это затронуло цены на зерно. Необходимо решение. Рано или поздно. Но считаем, что в навязывании решения нет необходимости. Стороны будут готовы при назревании условий", - сказал Кечели.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Пуск германской ракеты Taurus с истребителя - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине
6 марта, 01:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала