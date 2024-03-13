https://ria.ru/20240313/turtsiya-1932746992.html

МИД Турции не ответил, приглашали ли военных страны на Украину

МИД Турции не ответил, приглашали ли военных страны на Украину - РИА Новости, 13.03.2024

МИД Турции не ответил, приглашали ли военных страны на Украину

МИД Турции не располагает информацией об обращении Запада по участию турецких военных в конфликте на Украине, считает правильным обратиться с запросом в военные РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:03

2024-03-13T15:03

2024-03-13T15:40

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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. МИД Турции не располагает информацией об обращении Запада по участию турецких военных в конфликте на Украине, считает правильным обратиться с запросом в военные ведомства, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине."Я не имею информации о таком приглашении. Если и есть такое приглашение, оно наверняка поступило по линии наших военных военного ведомства. Было бы правильно обратиться к ним", - сказал представитель журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, получала ли Анкара приглашение от Запада по участию своих военных в конфликте на Украине.По его словам, политика Турции по конфликту на Украине ясна с первого дня. "Мы подчеркиваем необходимость переговоров по условиям мира. Ситуация на поле достигла определенной точки. Погибли 100 тысяч людей, есть отголоски конфликта в регионе, в частности экономические. Как вы знаете, мы прошли через этап, когда это затронуло цены на зерно. Необходимо решение. Рано или поздно. Но считаем, что в навязывании решения нет необходимости. Стороны будут готовы при назревании условий", - сказал Кечели.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931969847.html

https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, украина, нато