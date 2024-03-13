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В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 13.03.2024
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12:39 13.03.2024 (обновлено: 12:50 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/turtsiya-1932700210.html
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 13.03.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию давно готовится, есть много вопросов, которые нуждаются во внимании глав государств, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:39
2024-03-13T12:50
турция
в мире
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию давно готовится, есть много вопросов, которые нуждаются во внимании глав государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Визит давно готовится. Мы тоже ждём этого визита - это важно. Мы ждём этих контактов на высшем уровне российско-турецких (отношений). Очень много тем актуальных: прежде всего наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения. Очень много вопросов нуждается во внимании глав государств", - заявил Песков.Четких сроков поездки президента в Турцию в настоящий момент нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам, добавил он, уточнив, что среди важных вопросов, которые нуждаются в обсуждении, будут международные, региональные темы.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов. Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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турция, в мире, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, россия
Турция, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

Песков: четких сроков поездки Путина в Турцию нет, их оперативно согласуют

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию давно готовится, есть много вопросов, которые нуждаются во внимании глав государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Визит давно готовится. Мы тоже ждём этого визита - это важно. Мы ждём этих контактов на высшем уровне российско-турецких (отношений). Очень много тем актуальных: прежде всего наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения. Очень много вопросов нуждается во внимании глав государств", - заявил Песков.
Четких сроков поездки президента в Турцию в настоящий момент нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам, добавил он, уточнив, что среди важных вопросов, которые нуждаются в обсуждении, будут международные, региональные темы.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов. Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта.
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