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В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 13.03.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию давно готовится, есть много вопросов, которые нуждаются во внимании глав государств, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:39
2024-03-13T12:39
2024-03-13T12:50
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию давно готовится, есть много вопросов, которые нуждаются во внимании глав государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Визит давно готовится. Мы тоже ждём этого визита - это важно. Мы ждём этих контактов на высшем уровне российско-турецких (отношений). Очень много тем актуальных: прежде всего наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения. Очень много вопросов нуждается во внимании глав государств", - заявил Песков.Четких сроков поездки президента в Турцию в настоящий момент нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам, добавил он, уточнив, что среди важных вопросов, которые нуждаются в обсуждении, будут международные, региональные темы.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов. Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, россия
Турция, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию
Песков: четких сроков поездки Путина в Турцию нет, их оперативно согласуют
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию давно готовится, есть много вопросов, которые нуждаются во внимании глав государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Визит давно готовится. Мы тоже ждём этого визита - это важно. Мы ждём этих контактов на высшем уровне российско-турецких (отношений). Очень много тем актуальных: прежде всего наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения. Очень много вопросов нуждается во внимании глав государств", - заявил Песков.
Четких сроков поездки президента в Турцию в настоящий момент нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам, добавил он, уточнив, что среди важных вопросов, которые нуждаются в обсуждении, будут международные, региональные темы.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов. Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта.
Межгосударственные отношения России и Турции