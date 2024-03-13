https://ria.ru/20240313/turtsiya-1932700210.html

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 13.03.2024

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию давно готовится, есть много вопросов, которые нуждаются во внимании глав государств, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:39

2024-03-13T12:39

2024-03-13T12:50

турция

в мире

владимир путин

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию давно готовится, есть много вопросов, которые нуждаются во внимании глав государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Визит давно готовится. Мы тоже ждём этого визита - это важно. Мы ждём этих контактов на высшем уровне российско-турецких (отношений). Очень много тем актуальных: прежде всего наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения. Очень много вопросов нуждается во внимании глав государств", - заявил Песков.Четких сроков поездки президента в Турцию в настоящий момент нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам, добавил он, уточнив, что среди важных вопросов, которые нуждаются в обсуждении, будут международные, региональные темы.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает с визитом Владимира Путина после выборов. Муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта. Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта.

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, в мире, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, россия