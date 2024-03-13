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Власти Крыма прокомментировали сообщения о дефиците топлива - РИА Новости, 13.03.2024
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14:45 13.03.2024 (обновлено: 14:46 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/toplivo-1932737490.html
Власти Крыма прокомментировали сообщения о дефиците топлива
Власти Крыма прокомментировали сообщения о дефиците топлива - РИА Новости, 13.03.2024
Власти Крыма прокомментировали сообщения о дефиците топлива
Сообщения в соцсетях об отсутствии топлива и росте цен на него на крымских АЗС не соответствуют действительности, заявил советник главы республики Олег Крючков... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:45
2024-03-13T14:46
олег крючков
республика крым
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Сообщения в соцсетях об отсутствии топлива и росте цен на него на крымских АЗС не соответствуют действительности, заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Противники раскручивают в соцсетях и мессенджерах фейки о якобы пропаже с АЗС Крыма, исторических территорий и Юга России топлива (или взлете цен на него). Они пытались запустить его летом, чтобы напугать автовладельцев и спровоцировать панический спрос. Причина понятна - атаки на приграничные регионы захлебнулись, дроны сбиты, контрнаступ забыт", — написал Крючков.
https://ria.ru/20240311/energoblokade-1932224576.html
республика крым
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олег крючков, республика крым, бензин
Олег Крючков, Республика Крым, Бензин
Власти Крыма прокомментировали сообщения о дефиците топлива

Советник Аксенова Крючков назвал сообщения о дефиците топлива в Крыму фейком

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Сообщения в соцсетях об отсутствии топлива и росте цен на него на крымских АЗС не соответствуют действительности, заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
"Противники раскручивают в соцсетях и мессенджерах фейки о якобы пропаже с АЗС Крыма, исторических территорий и Юга России топлива (или взлете цен на него). Они пытались запустить его летом, чтобы напугать автовладельцев и спровоцировать панический спрос. Причина понятна - атаки на приграничные регионы захлебнулись, дроны сбиты, контрнаступ забыт", — написал Крючков.
Крым - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
11 марта, 08:15
 
Олег КрючковРеспублика КрымБензин
 
 
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