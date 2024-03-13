https://ria.ru/20240313/toplivo-1932737490.html

Власти Крыма прокомментировали сообщения о дефиците топлива

Власти Крыма прокомментировали сообщения о дефиците топлива - РИА Новости, 13.03.2024

Власти Крыма прокомментировали сообщения о дефиците топлива

Сообщения в соцсетях об отсутствии топлива и росте цен на него на крымских АЗС не соответствуют действительности, заявил советник главы республики Олег Крючков... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:45

2024-03-13T14:45

2024-03-13T14:46

олег крючков

республика крым

бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Сообщения в соцсетях об отсутствии топлива и росте цен на него на крымских АЗС не соответствуют действительности, заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Противники раскручивают в соцсетях и мессенджерах фейки о якобы пропаже с АЗС Крыма, исторических территорий и Юга России топлива (или взлете цен на него). Они пытались запустить его летом, чтобы напугать автовладельцев и спровоцировать панический спрос. Причина понятна - атаки на приграничные регионы захлебнулись, дроны сбиты, контрнаступ забыт", — написал Крючков.

https://ria.ru/20240311/energoblokade-1932224576.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

олег крючков, республика крым, бензин