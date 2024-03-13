https://ria.ru/20240313/tekhnologii-1932714258.html

Чернышенко рассказал о перспективах применения ИИ в России

Чернышенко рассказал о перспективах применения ИИ в России - РИА Новости, 13.03.2024

Чернышенко рассказал о перспективах применения ИИ в России

Искусственный интеллект (ИИ) будет активно применяться во всех регионах России к 2030 году - например, для территориального планирования или выбора мест... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:27

2024-03-13T13:27

2024-03-13T13:27

выставка-форум "россия"

технологии

россия

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет активно применяться во всех регионах России к 2030 году - например, для территориального планирования или выбора мест строительства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "К 2030 году во всех субъектах России искусственный интеллект будет активно применяться, например, для территориального планирования, для выбора мест строительства объектов", - сказал Чернышенко на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. По его словам, к этому времени более 70% всех изображений будет обрабатываться с помощью нейросетей, а все социально значимые услуги будут оказываться с применением виртуальных помощников и чат-ботов. Сейчас в России более 2 тысяч компаний-разработчиков в сфере ИИ, а экономический эффект от внедрения таких технологий оценивается более чем в триллион рублей, отметил вице-премьер. "В отраслях-лидерах уже более половины организаций используют технологии ИИ, при этом каждая вторая компания внедряет отечественные решения", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20230424/nauka-1866909410.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"