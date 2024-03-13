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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 13.03.2024 (обновлено: 14:43 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/svo-1932735643.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки около 250 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:41
2024-03-13T14:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки около 250 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили контратаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях."Потери противника составили до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и САУ "Нона", - отметили в министерстве.
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 250 военных на Купянском направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки около 250 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили контратаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях.
"Потери противника составили до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и САУ "Нона", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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