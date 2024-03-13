https://ria.ru/20240313/svo-1932731118.html
Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 13.03.2024
Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, потери Украины за сутки составили до 245 военнослужащих, один танк, британская... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:28
2024-03-13T14:28
2024-03-13T14:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
клещеевка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, потери Украины за сутки составили до 245 военнослужащих, один танк, британская самоходка AS-90 Braveheart, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 56-й мотопехотной, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовых,17-й танковой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10"."В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, орудие Д-20, три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", склад с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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вооруженные силы украины, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении