https://ria.ru/20240313/svo-1932677539.html
Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы
Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы - РИА Новости, 13.03.2024
Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы
Компания "Чистая линия" передала в зону проведения специальной военной операции средства борьбы с дронами, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:08
2024-03-13T11:08
2024-03-13T11:35
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Компания "Чистая линия" передала в зону проведения специальной военной операции средства борьбы с дронами, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале."Продолжаю писать о тех, кто помогает фронту. <…> Компания "Чистая линия" передала средства противодронной борьбы. Вице-президент компании съездил в Донецк, Мариуполь, Новоазовск и тоже решил помочь нашим бойцам", — написала она.Симоньян отметила, что "тихой" помощью прикрываются те, кто отказывается помогать."А мы адресно обращаемся к богатым людям и компаниям и благодарим их публично, если помогают. Пока, надо сказать, никто не отказался", — уточнила главред. Решения об отправке тех или иных видов помощи на фронт принимает администрация Подмосковья, которая получает запросы от действующих подразделений."Заявки с фронта присылают и нам. Мы находим все, что нужно, половину стоимости оплачиваем мы с Тиграном, половину собираем с вашей помощью", — добавила она.Симоньян предложила обеспеченным людям, кто может и хочет, присоединиться к оказанию помощи. Главный редактор предупредила, что речь может идти о возможных мошенниках, если текст от ее имени не опубликован в одном из трех официальных каналов, помеченных галочкой.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
https://ria.ru/20240312/argus-1932449024.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_f653b1665b992248721c90de6d676823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы
Симоньян: "Чистая линия" передала на фронт средства для борьбы с беспилотниками
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Компания "Чистая линия" передала в зону проведения специальной военной операции средства борьбы с дронами, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале
.
"Продолжаю писать о тех, кто помогает фронту. <…> Компания "Чистая линия" передала средства противодронной борьбы. Вице-президент компании съездил в Донецк
, Мариуполь
, Новоазовск
и тоже решил помочь нашим бойцам", — написала она.
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Симоньян отметила, что "тихой" помощью прикрываются те, кто отказывается помогать.
"А мы адресно обращаемся к богатым людям и компаниям и благодарим их публично, если помогают. Пока, надо сказать, никто не отказался", — уточнила главред.
Решения об отправке тех или иных видов помощи на фронт принимает администрация Подмосковья
, которая получает запросы от действующих подразделений.
"Заявки с фронта присылают и нам. Мы находим все, что нужно, половину стоимости оплачиваем мы с Тиграном, половину собираем с вашей помощью", — добавила она.
Симоньян предложила обеспеченным людям, кто может и хочет, присоединиться к оказанию помощи.
Главный редактор предупредила, что речь может идти о возможных мошенниках, если текст от ее имени не опубликован в одном из трех официальных каналов, помеченных галочкой.
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