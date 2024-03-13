https://ria.ru/20240313/svo-1932677539.html

Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы

Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы - РИА Новости, 13.03.2024

Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы

Компания "Чистая линия" передала в зону проведения специальной военной операции средства борьбы с дронами, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:08

2024-03-13T11:08

2024-03-13T11:35

специальная военная операция на украине

маргарита симоньян

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Компания "Чистая линия" передала в зону проведения специальной военной операции средства борьбы с дронами, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале."Продолжаю писать о тех, кто помогает фронту. <…> Компания "Чистая линия" передала средства противодронной борьбы. Вице-президент компании съездил в Донецк, Мариуполь, Новоазовск и тоже решил помочь нашим бойцам", — написала она.Симоньян отметила, что "тихой" помощью прикрываются те, кто отказывается помогать."А мы адресно обращаемся к богатым людям и компаниям и благодарим их публично, если помогают. Пока, надо сказать, никто не отказался", — уточнила главред. Решения об отправке тех или иных видов помощи на фронт принимает администрация Подмосковья, которая получает запросы от действующих подразделений."Заявки с фронта присылают и нам. Мы находим все, что нужно, половину стоимости оплачиваем мы с Тиграном, половину собираем с вашей помощью", — добавила она.Симоньян предложила обеспеченным людям, кто может и хочет, присоединиться к оказанию помощи. Главный редактор предупредила, что речь может идти о возможных мошенниках, если текст от ее имени не опубликован в одном из трех официальных каналов, помеченных галочкой.

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

https://ria.ru/20240312/argus-1932449024.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

маргарита симоньян, безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф