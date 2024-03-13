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Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 13.03.2024 (обновлено: 11:35 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/svo-1932677539.html
Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы
Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы - РИА Новости, 13.03.2024
Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы
Компания "Чистая линия" передала в зону проведения специальной военной операции средства борьбы с дронами, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:08
2024-03-13T11:35
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Компания "Чистая линия" передала в зону проведения специальной военной операции средства борьбы с дронами, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале."Продолжаю писать о тех, кто помогает фронту. &lt;…&gt; Компания "Чистая линия" передала средства противодронной борьбы. Вице-президент компании съездил в Донецк, Мариуполь, Новоазовск и тоже решил помочь нашим бойцам", — написала она.Симоньян отметила, что "тихой" помощью прикрываются те, кто отказывается помогать."А мы адресно обращаемся к богатым людям и компаниям и благодарим их публично, если помогают. Пока, надо сказать, никто не отказался", — уточнила главред. Решения об отправке тех или иных видов помощи на фронт принимает администрация Подмосковья, которая получает запросы от действующих подразделений."Заявки с фронта присылают и нам. Мы находим все, что нужно, половину стоимости оплачиваем мы с Тиграном, половину собираем с вашей помощью", — добавила она.Симоньян предложила обеспеченным людям, кто может и хочет, присоединиться к оказанию помощи. Главный редактор предупредила, что речь может идти о возможных мошенниках, если текст от ее имени не опубликован в одном из трех официальных каналов, помеченных галочкой.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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маргарита симоньян, безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
Симоньян рассказала о передаче бойцам СВО средств противодронной борьбы

Симоньян: "Чистая линия" передала на фронт средства для борьбы с беспилотниками

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Компания "Чистая линия" передала в зону проведения специальной военной операции средства борьбы с дронами, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
"Продолжаю писать о тех, кто помогает фронту. <…> Компания "Чистая линия" передала средства противодронной борьбы. Вице-президент компании съездил в Донецк, Мариуполь, Новоазовск и тоже решил помочь нашим бойцам", — написала она.
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Симоньян отметила, что "тихой" помощью прикрываются те, кто отказывается помогать.
"А мы адресно обращаемся к богатым людям и компаниям и благодарим их публично, если помогают. Пока, надо сказать, никто не отказался", — уточнила главред.
Решения об отправке тех или иных видов помощи на фронт принимает администрация Подмосковья, которая получает запросы от действующих подразделений.
"Заявки с фронта присылают и нам. Мы находим все, что нужно, половину стоимости оплачиваем мы с Тиграном, половину собираем с вашей помощью", — добавила она.
Симоньян предложила обеспеченным людям, кто может и хочет, присоединиться к оказанию помощи.
Главный редактор предупредила, что речь может идти о возможных мошенниках, если текст от ее имени не опубликован в одном из трех официальных каналов, помеченных галочкой.
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Специальная военная операция на УкраинеМаргарита СимоньянБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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