https://ria.ru/20240313/superzavisimost-1932629860.html

У Европы новая суперзависимость от России

У Европы новая суперзависимость от России - РИА Новости, 13.03.2024

У Европы новая суперзависимость от России

Если кто-то думал, что Европейский союз, отказавшийся от российского газа и врезавший под дых собственной экономике, вынесет какие-то уроки и придет в сознание, РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:24

экономика

россия

европа

сша

евросоюз

еврокомиссия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

санкции в отношении россии

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Если кто-то думал, что Европейский союз, отказавшийся от российского газа и врезавший под дых собственной экономике, вынесет какие-то уроки и придет в сознание, то спешим всех разочаровать. Олаф Гилл, отвечая на вопросы прессы, сообщил, что Еврокомиссия в настоящий момент изучает влияние поставок российских сельскохозяйственных удобрений и зерна на общий рынок стран ЕС и обсуждает необходимость введения ограничительных мер. В переводе с бюрократического на русский это означает, что руководство Евросоюза отправило в нокдаун собственную промышленность, но им этого показалось мало, а потому теперь чиновники изо всех сил думают, как бы еще попутно угробить свое сельское хозяйство.Здесь нет ни капли преувеличения, потому что Олафу Гиллу и его коллегам прекрасно известны объемы импорта калийных, фосфорных и особенно азотных удобрений, а также цифры импорта пшеницы с востока. Потому заявление, что Евросоюз в случае, если обнаружится чрезмерное влияние российских поставок (читай — критическая зависимость), готов немедленно ввести необходимые санкции, ничем иным, как желанием взвинтить цены на базовую продуктовую корзину, назвать нельзя.Во многих подобных публикациях, когда речь идет о непонятных на первый взгляд поступках и решениях еврочиновников, часто используются термины сродни "самоубийственные", что неверно, так как современная команда европейских управленцев четко выполняет предписанный план. Но об этом чуть ниже.Для начала разберемся в основополагающих фактах и цифрах.Россия является третьим по величине производителем сельхозудобрений с суммарным показателем выпуска 51,9 миллиона тонн, уступая, соответственно, Индии (52,5 миллиона) и Соединенным Штатам (54,4 миллиона тонн в год). Для полноты картины нужно добавить факт, что США также выступают главным мировым экспортером агропродукции, по итогам 2022 года американцы продали на экспорт продуктовых и прочих сопутствующих товаров на весьма внушительные 196 миллиардов долларов. Вторая в этом рейтинге Бразилия в денежном выражении отстала почти на 60 миллиардов.Наша страна наряду с упомянутыми Штатами, Канадой, Китаем, Марокко и Саудовской Аравией также входит в шестерку крупнейших мировых экспортеров удобрений, которые совокупно закрывают почти 53 процента мирового рынка.Из опубликованных данных Росстата следует, что прошлый год отметился ростом производства удобрений. Например, калийных удобрений было выпущено 9,1 миллиона тонн (+24,6 процента), азотных 12,5 миллиона (+5,2), фосфорных 4,4 миллиона тонн (скромный прирост в 0,2 процента). Отдельно аммиака, который используется для производства более сложных многокомпонентных соединений, выпущено 17,1 миллиона тонн и это на полпроцента меньше, чем годом ранее.Чтобы быть объективными, скажем, что прошлогодний рост в первую очередь обусловлен эффектом низкой базы, так как в 2022-м производство просело почти на двенадцать процентов. Например, калийных удобрений тогда было выпущено на треть меньше, а в 2021-м объемы были еще скромнее. Аналитики профильного рынка отмечают, что падение производства было связано с сокращением выпуска хлористого калия, причем сделано это было умышленно, чтобы освободить логистическую и рыночную нишу для аналогичных товаров из Белоруссии, которые и ушли на экспорт.Правда, если посмотреть в календарной динамике, то получается, что с началом СВО выпуск и экспорт удобрений, без которых физически невозможно современное сельское хозяйство с его урожайностью, неуклонно и стремительно рос.Если говорить про локализацию, то выпуск азотных удобрений на промышленную ногу поставлен в Ставропольском крае и Тульской области. Калийные почти тотально производятся на Урале, именно здесь в Соликамске и Березниках расположены ресурсные рудники. В выпуск фосфорных добавок вовлечены сразу пятнадцать заводов, два крупнейших из которых находятся в Великом Новгороде.По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) наша страна занимает вторую строчку в мировом рейтинге экспортеров. Однако, чтобы не впасть в ересь заведомо ошибочных суждений, очень важно понимать, что Европа традиционно не является крупнейшим рынком сбыта для нашей продукции. По итогам 2022 года Россия экспортировала удобрений на сумму почти девятнадцать миллиардов долларов, а крупнейшими покупателями стали Бразилия (5,2 миллиарда), Индия (2,7 миллиарда), США (1,9 миллиарда), Китай (910 миллионов) и Индонезия (700 миллионов долларов). Да, вы не ослышались, Соединенные Штаты преспокойно покупают наши удобрения, обеспечивая свой колоссальный внутренний агросектор.Что касается Европы, с которой и начался наш сегодняшний разговор, то отдельные страны союза покупают незначительные объемы российских удобрений. Правда, совокупно по итогам 2022 года они импортировали продукции на сумму 2,7 миллиарда долларов, из которых 1,5 миллиарда были потрачены на азотные удобрения (извлекаемые из природного газа), также более миллиарда долларов европейцы отдали за многокомпонентные смеси. Малоизвестный на фоне постоянно гремящих нефтяных и газовых санкций факт. Евросоюз до сегодняшнего дня, невзирая на дикое давление со стороны Вашингтона, не ввел запрет на импорт российских удобрений.Причина этого проста донельзя.Месяц назад президент норвежской химической компании Yara, которая тоже занимается выпуском сельхозудобрений, дал алармистское интервью, в котором со ссылкой на данные Евростата сообщил, что с момента начала военной операции на Украине зависимость ЕС от наших удобрений не только не упала, а, наоборот, выросла и стала угрожающей. Тор Хольсетер привел данные, из которых следует, что после разрыва газовых контрактов импорт российских азотных удобрений в ЕС вырос более чем на треть. Попутно удвоились поставки мочевины и теперь только в этой конкретной нише зависимость от российских поставок составляет более пятидесяти процентов.Логично было бы предположить, что европейские руководители не враги собственному народу и тему эту педалировать не будут, но, как видим, все совсем наоборот. Причина такого, на первый взгляд, иррационального поведения проста и читаема. Нечто подобное мы уже видели в период введения санкций и подрыва "Северных потоков". За какие-то два года доли поставок углеводородов в Европу — все еще очень богатый регион — изменились самым радикальным образом. Россию с рынка выдавили, зато свое присутствие и прибыли кратно увеличила Норвегия и особенно США. Есть серьезные основания думать, что перед нами очередная серия погружения Старого Света в тотальную и безвыходную зависимость, теперь уже в секторе пищевых и сельскохозяйственных продуктов. Если вспомнить, что за прошлый год по оценкам японского банка MUFG в ЕС закрылось более пятидесяти заводов по производству удобрений, и предположить, что в ближайшее время будет закрыт канал поставок из России, все части мозаики встанут на свои места.Можно реже заправлять автомобиль, можно экономить электричество и спать зимой дома в теплом свитере, но кушать нужно каждый день. И потому если не будет российских удобрений по рыночной цене, на их место тут же придут негуманно дорогие американские. И если кто-то вздумает взбрыкнуть, он имеет все шансы получить натуральные голодные бунты, так как хлеб, мука, масло будут стоить неподъемных денег.Любителям говорить про свободу и демократию не нужны равноправные партнеры, им нужны покорные и богатые покупатели, которых, в случае крайнего отчаяния можно будет натравить на Россию, привычно обвинив ее во всех смертных грехах, включая голод.

https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html

https://ria.ru/20240120/ekonomika-1922418580.html

https://ria.ru/20230922/polsha-1897925468.html

https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240113/zavisimost-1921096671.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, россия, европа, сша, евросоюз, еврокомиссия, федеральная служба государственной статистики (росстат), санкции в отношении россии