https://ria.ru/20240313/subekty-1932721300.html

Число субъектов МСП в Подмосковье выросло на 8,5 тысячи с начала 2024 года

Число субъектов МСП в Подмосковье выросло на 8,5 тысячи с начала 2024 года - РИА Новости, 13.03.2024

Число субъектов МСП в Подмосковье выросло на 8,5 тысячи с начала 2024 года

С начала текущего года число субъектов МСП на территории Московской области выросло почти на 8,5 тысячи, в регионе ведут свою деятельность более 448 тысяч таких РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:57

2024-03-13T13:57

2024-03-13T13:57

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. С начала текущего года число субъектов МСП на территории Московской области выросло почти на 8,5 тысячи, в регионе ведут свою деятельность более 448 тысяч таких предпринимателей, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста. Такое заявление сделала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на V Финансовом форуме "Просто капитал". "Только с начала 2024 года количество МСП в Подмосковье выросло почти на 8,5 тысячи — сегодня свой бизнес в регионе развивают уже более 448 тысяч субъектов МСП, в том числе 303,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, а также свыше 680 тысяч самозанятых. Около 29% поступлений в бюджетную систему региона обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба Зиновьеву. Она уточнила, что малый и средний бизнес является одним из столпов экономического роста Подмосковья. "Но наша глобальная задача — максимальная поддержка сегмента, помощь в его дальнейшей диверсификации и развитии, достижении максимального производственного разнообразия. В рамках этой стратегии мы в том числе сосредоточимся на развитии особой категории МСП+", — приводит пресс-служба слова Зиновьевой. По словам главы регионального ведомства, сектор МСП+ - это предприятия, которые находятся в процессе перехода из сегмента МСП в группу крупных предприятий, демонстрируя высокую эффективность и потенциал для роста. В пресс-службе уточнили, что компаний в категории МСП+ на территории Московской области довольно много. К их числу относятся предприятие по производству пластмасс "Экополимеры" из Богородского, "Второй мебельный комбинат" из Клина, производитель ингредиентов для пищевой промышленности "Профессиональные биотехнологии" из Лыткарина. Зиновьева также отметила в ходе выступления, что еще одним приоритетом регионального развития на текущий год является активизация экспортной деятельности. "Это позволит выйти на новый качественный уровень как области в целом, так и подмосковным брендам. С этой целью в регионе разработаны экспортные сервисы для предпринимателей — "Пять шагов для экспортера", "Контейнер для МСП" и "Листинг в зарубежных торговых сетях". Экспортное направление видится сферой, нуждающейся в еще большем количестве сервисов и мер поддержки малого и среднего предпринимательства", — подчеркнула Зиновьева. По ее словам, в основе работы инвестиционной команды лежит индивидуальный подход в работе с бизнесом через единую точку входа — инвестиционный портал Московской области.

https://ria.ru/20240212/msp-1926916388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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