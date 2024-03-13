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Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2024
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Надежные люди
 
13:54 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/stroymaterialy-1932722994.html
Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области
Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2024
Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области
Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для восстановления объектов в городе Молочанск в Запорожской области, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:54
2024-03-13T13:54
надежные люди
запорожская область
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для восстановления объектов в городе Молочанск в Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Продолжаем помогать нашей подшефной территории – Токмакскому району Запорожской области. На этот раз отправили стройматериалы для восстановления объектов в г. Молочанске", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в состав груза вошли трубы, генераторы, ориентированно-стружечные плиты, профнастил для восстановления ограждений и заборов, цемент, оцинкованные листы для восстановления крыш и кровельных покрытий. "Наша цель – помочь людям вернуться к нормальной жизни. Мы надеемся, что наша гуманитарная поддержка поможет быстрее восстановить поврежденные объекты и обеспечить комфортные условия для жизни населения. Солидарность и взаимоподдержка являются качествами, которые всегда были присущи всем народам России. Ингушетия также уделяет большое внимание помощи новым регионам нашей страны", - подчеркнул глава региона.
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запорожская область, махмуд-али калиматов, россия
Надежные люди, Запорожская область, Махмуд-Али Калиматов, Россия

Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области

© Махмуд-Али Калиматов/TelegramИнгушетия отправила стройматериалы для помощи Токмакскому району Запорожской области
Ингушетия отправила стройматериалы для помощи Токмакскому району Запорожской области
© Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Ингушетия отправила стройматериалы для помощи Токмакскому району Запорожской области
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для восстановления объектов в городе Молочанск в Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Продолжаем помогать нашей подшефной территории – Токмакскому району Запорожской области. На этот раз отправили стройматериалы для восстановления объектов в г. Молочанске", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
© Махмуд-Али Калиматов/TelegramИнгушетия отправила стройматериалы для помощи Токмакскому району Запорожской области
Ингушетия отправила стройматериалы для помощи Токмакскому району Запорожской области
© Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Ингушетия отправила стройматериалы для помощи Токмакскому району Запорожской области
Он уточнил, что в состав груза вошли трубы, генераторы, ориентированно-стружечные плиты, профнастил для восстановления ограждений и заборов, цемент, оцинкованные листы для восстановления крыш и кровельных покрытий.
"Наша цель – помочь людям вернуться к нормальной жизни. Мы надеемся, что наша гуманитарная поддержка поможет быстрее восстановить поврежденные объекты и обеспечить комфортные условия для жизни населения. Солидарность и взаимоподдержка являются качествами, которые всегда были присущи всем народам России. Ингушетия также уделяет большое внимание помощи новым регионам нашей страны", - подчеркнул глава региона.
© Махмуд-Али Калиматов/TelegramИнгушетия отправила стройматериалы для помощи Токмакскому району Запорожской области
Ингушетия отправила стройматериалы для помощи Токмакскому району Запорожской области
© Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Ингушетия отправила стройматериалы для помощи Токмакскому району Запорожской области
 
Надежные людиЗапорожская областьМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
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