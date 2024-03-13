https://ria.ru/20240313/stroymaterialy-1932722994.html
Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области
Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2024
Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области
Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для восстановления объектов в городе Молочанск в Запорожской области, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:54
2024-03-13T13:54
2024-03-13T13:54
надежные люди
запорожская область
махмуд-али калиматов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932715709_0:69:960:609_1920x0_80_0_0_b63f6dc475af36d9298436744ceb05e7.jpg
НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для восстановления объектов в городе Молочанск в Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Продолжаем помогать нашей подшефной территории – Токмакскому району Запорожской области. На этот раз отправили стройматериалы для восстановления объектов в г. Молочанске", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в состав груза вошли трубы, генераторы, ориентированно-стружечные плиты, профнастил для восстановления ограждений и заборов, цемент, оцинкованные листы для восстановления крыш и кровельных покрытий. "Наша цель – помочь людям вернуться к нормальной жизни. Мы надеемся, что наша гуманитарная поддержка поможет быстрее восстановить поврежденные объекты и обеспечить комфортные условия для жизни населения. Солидарность и взаимоподдержка являются качествами, которые всегда были присущи всем народам России. Ингушетия также уделяет большое внимание помощи новым регионам нашей страны", - подчеркнул глава региона.
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932715709_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_02db665e10f2a6a62ba0ebee85cc52fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, махмуд-али калиматов, россия
Надежные люди, Запорожская область, Махмуд-Али Калиматов, Россия
НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для восстановления объектов в городе Молочанск в Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Продолжаем помогать нашей подшефной территории – Токмакскому району Запорожской области. На этот раз отправили стройматериалы для восстановления объектов в г. Молочанске", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в состав груза вошли трубы, генераторы, ориентированно-стружечные плиты, профнастил для восстановления ограждений и заборов, цемент, оцинкованные листы для восстановления крыш и кровельных покрытий.
"Наша цель – помочь людям вернуться к нормальной жизни. Мы надеемся, что наша гуманитарная поддержка поможет быстрее восстановить поврежденные объекты и обеспечить комфортные условия для жизни населения. Солидарность и взаимоподдержка являются качествами, которые всегда были присущи всем народам России
. Ингушетия также уделяет большое внимание помощи новым регионам нашей страны", - подчеркнул глава региона.