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Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области

Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2024

Ингушетия отправила стройматериалы для объектов в Запорожской области

Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для восстановления объектов в городе Молочанск в Запорожской области, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:54

2024-03-13T13:54

2024-03-13T13:54

надежные люди

запорожская область

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для восстановления объектов в городе Молочанск в Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Продолжаем помогать нашей подшефной территории – Токмакскому району Запорожской области. На этот раз отправили стройматериалы для восстановления объектов в г. Молочанске", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в состав груза вошли трубы, генераторы, ориентированно-стружечные плиты, профнастил для восстановления ограждений и заборов, цемент, оцинкованные листы для восстановления крыш и кровельных покрытий. "Наша цель – помочь людям вернуться к нормальной жизни. Мы надеемся, что наша гуманитарная поддержка поможет быстрее восстановить поврежденные объекты и обеспечить комфортные условия для жизни населения. Солидарность и взаимоподдержка являются качествами, которые всегда были присущи всем народам России. Ингушетия также уделяет большое внимание помощи новым регионам нашей страны", - подчеркнул глава региона.

запорожская область

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запорожская область, махмуд-али калиматов, россия