https://ria.ru/20240313/startap-tur-1932684900.html
Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России
Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России - РИА Новости, 13.03.2024
Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России
Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) 28 марта откроет в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры новый сезон Стартап-тура, направленного на поиск перспективных... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:55
2024-03-13T11:55
2024-03-13T12:34
россия
сколково
ханты-мансийск
омск
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932698821_0:137:3000:1825_1920x0_80_0_0_55b4128166cf09657a8e4d64618b4037.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) 28 марта откроет в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры новый сезон Стартап-тура, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, сообщает пресс-служба Фонда. Тема Стартап-тура этого года — "Региональный форсаж". За два месяца команда представителей институтов развития посетит Ханты-Мансийск, Омск, Тольятти, Ижевск, Ростов-на-Дону и Липецк. Подать заявку на конкурс концепций для Стартап-тура могли региональные операторы и представители Фонда "Сколково". Победители конкурса выступят соорганизаторами мероприятий в своем регионе. "В этом году впервые был проведен конкурс за право принять Стартап-тур. Регионы представили на конкурс собственные концепции мероприятия, которые ориентированы на потребности локального сообщества технологических предпринимателей. Жюри выбрало шесть городов-победителей. Для каждого региона Фонд совместно с местным соорганизатором подготовил программу, основанную на прошедшей отбор концепции", — приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова. Участие в мероприятиях Стартап-тура примут ведущие технологические эксперты, а также известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы и опытные инвесторы. Программа включает прикладной предпринимательский трек и конкурс технологических проектов. Для участников Стартап-тура пройдут сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов и тренинги, которые позволят быстро развить компетенции начинающих команд. Конкурс проектов традиционно будет проходить в трех категориях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также индустриальные и энергетические технологии. Так, главной темой мероприятия в Ханты-Мансийске 28 марта станут инновационные научно-технологические центры как драйверы технологической независимости региона и страны. Один участник ИТ-трека конкурса в каждом из 6 городов на маршруте сможет получить грант на использование сервисов облачного провайдера. Все полуфиналисты получат бесплатные билеты на XII технологическую конференцию Startup Village 2024, которая пройдет в конце мая в "Сколково". "Сколково" проводит Стартап-тур с 2011 года. За это время этапы масштабного федерального проекта, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, развитие компетенций стартап-команд, популяризацию инновационного технологического предпринимательства, прошли более чем в 100 российских городах. Участие в мероприятиях приняли свыше 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20240312/skolkovo-1932533503.html
https://ria.ru/20231225/skolkovo-1917898633.html
россия
ханты-мансийск
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932698821_163:0:2830:2000_1920x0_80_0_0_d9092f3694db0c4ba42ac066da0b5543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сколково, ханты-мансийск, омск, технологии
Россия, Сколково, Ханты-Мансийск, Омск, Технологии
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) 28 марта откроет в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры новый сезон Стартап-тура, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, сообщает пресс-служба Фонда.
Тема Стартап-тура
этого года — "Региональный форсаж". За два месяца команда представителей институтов развития посетит Ханты-Мансийск
, Омск
, Тольятти
, Ижевск
, Ростов-на-Дону
и Липецк
. Подать заявку на конкурс концепций для Стартап-тура могли региональные операторы и представители Фонда "Сколково". Победители конкурса выступят соорганизаторами мероприятий в своем регионе.
"Сколково" упростит получение статуса участника для малых техкомпаний
"В этом году впервые был проведен конкурс за право принять Стартап-тур. Регионы представили на конкурс собственные концепции мероприятия, которые ориентированы на потребности локального сообщества технологических предпринимателей. Жюри выбрало шесть городов-победителей. Для каждого региона Фонд совместно с местным соорганизатором подготовил программу, основанную на прошедшей отбор концепции", — приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.
Участие в мероприятиях Стартап-тура примут ведущие технологические эксперты, а также известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы и опытные инвесторы. Программа включает прикладной предпринимательский трек и конкурс технологических проектов. Для участников Стартап-тура пройдут сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов и тренинги, которые позволят быстро развить компетенции начинающих команд. Конкурс проектов традиционно будет проходить в трех категориях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также индустриальные и энергетические технологии.
Так, главной темой мероприятия в Ханты-Мансийске 28 марта станут инновационные научно-технологические центры как драйверы технологической независимости региона и страны.
В "Сколково" утвердили новую систему КПЭ и показатели на 2024-2026 годы
Один участник ИТ-трека конкурса в каждом из 6 городов на маршруте сможет получить грант на использование сервисов облачного провайдера. Все полуфиналисты получат бесплатные билеты на XII технологическую конференцию Startup Village 2024, которая пройдет в конце мая в "Сколково".
"Сколково" проводит Стартап-тур с 2011 года. За это время этапы масштабного федерального проекта, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, развитие компетенций стартап-команд, популяризацию инновационного технологического предпринимательства, прошли более чем в 100 российских городах. Участие в мероприятиях приняли свыше 100 тысяч человек.