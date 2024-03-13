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Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России - РИА Новости, 13.03.2024
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11:55 13.03.2024 (обновлено: 12:34 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/startap-tur-1932684900.html
Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России
Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России - РИА Новости, 13.03.2024
Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России
Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) 28 марта откроет в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры новый сезон Стартап-тура, направленного на поиск перспективных... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:55
2024-03-13T12:34
россия
сколково
ханты-мансийск
омск
технологии
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) 28 марта откроет в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры новый сезон Стартап-тура, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, сообщает пресс-служба Фонда. Тема Стартап-тура этого года — "Региональный форсаж". За два месяца команда представителей институтов развития посетит Ханты-Мансийск, Омск, Тольятти, Ижевск, Ростов-на-Дону и Липецк. Подать заявку на конкурс концепций для Стартап-тура могли региональные операторы и представители Фонда "Сколково". Победители конкурса выступят соорганизаторами мероприятий в своем регионе. "В этом году впервые был проведен конкурс за право принять Стартап-тур. Регионы представили на конкурс собственные концепции мероприятия, которые ориентированы на потребности локального сообщества технологических предпринимателей. Жюри выбрало шесть городов-победителей. Для каждого региона Фонд совместно с местным соорганизатором подготовил программу, основанную на прошедшей отбор концепции", — приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова. Участие в мероприятиях Стартап-тура примут ведущие технологические эксперты, а также известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы и опытные инвесторы. Программа включает прикладной предпринимательский трек и конкурс технологических проектов. Для участников Стартап-тура пройдут сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов и тренинги, которые позволят быстро развить компетенции начинающих команд. Конкурс проектов традиционно будет проходить в трех категориях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также индустриальные и энергетические технологии. Так, главной темой мероприятия в Ханты-Мансийске 28 марта станут инновационные научно-технологические центры как драйверы технологической независимости региона и страны. Один участник ИТ-трека конкурса в каждом из 6 городов на маршруте сможет получить грант на использование сервисов облачного провайдера. Все полуфиналисты получат бесплатные билеты на XII технологическую конференцию Startup Village 2024, которая пройдет в конце мая в "Сколково". "Сколково" проводит Стартап-тур с 2011 года. За это время этапы масштабного федерального проекта, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, развитие компетенций стартап-команд, популяризацию инновационного технологического предпринимательства, прошли более чем в 100 российских городах. Участие в мероприятиях приняли свыше 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20240312/skolkovo-1932533503.html
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россия, сколково, ханты-мансийск, омск, технологии
Россия, Сколково, Ханты-Мансийск, Омск, Технологии

Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России

© Фото : Пресс-служба Фонда "Сколково"Стартап-тур "Сколково"
Стартап-тур Сколково - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Пресс-служба Фонда "Сколково"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) 28 марта откроет в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры новый сезон Стартап-тура, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, сообщает пресс-служба Фонда.
Тема Стартап-тура этого года — "Региональный форсаж". За два месяца команда представителей институтов развития посетит Ханты-Мансийск, Омск, Тольятти, Ижевск, Ростов-на-Дону и Липецк. Подать заявку на конкурс концепций для Стартап-тура могли региональные операторы и представители Фонда "Сколково". Победители конкурса выступят соорганизаторами мероприятий в своем регионе.
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"В этом году впервые был проведен конкурс за право принять Стартап-тур. Регионы представили на конкурс собственные концепции мероприятия, которые ориентированы на потребности локального сообщества технологических предпринимателей. Жюри выбрало шесть городов-победителей. Для каждого региона Фонд совместно с местным соорганизатором подготовил программу, основанную на прошедшей отбор концепции", — приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.
Участие в мероприятиях Стартап-тура примут ведущие технологические эксперты, а также известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы и опытные инвесторы. Программа включает прикладной предпринимательский трек и конкурс технологических проектов. Для участников Стартап-тура пройдут сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов и тренинги, которые позволят быстро развить компетенции начинающих команд. Конкурс проектов традиционно будет проходить в трех категориях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также индустриальные и энергетические технологии.
Так, главной темой мероприятия в Ханты-Мансийске 28 марта станут инновационные научно-технологические центры как драйверы технологической независимости региона и страны.
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Один участник ИТ-трека конкурса в каждом из 6 городов на маршруте сможет получить грант на использование сервисов облачного провайдера. Все полуфиналисты получат бесплатные билеты на XII технологическую конференцию Startup Village 2024, которая пройдет в конце мая в "Сколково".
"Сколково" проводит Стартап-тур с 2011 года. За это время этапы масштабного федерального проекта, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, развитие компетенций стартап-команд, популяризацию инновационного технологического предпринимательства, прошли более чем в 100 российских городах. Участие в мероприятиях приняли свыше 100 тысяч человек.
 
РоссияСколковоХанты-МансийскОмскТехнологии
 
 
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