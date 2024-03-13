https://ria.ru/20240313/startap-tur-1932684900.html

Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России

Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России - РИА Новости, 13.03.2024

Стартап-тур "Сколково" для инноваторов пройдет в шести регионах России

Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) 28 марта откроет в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры новый сезон Стартап-тура, направленного на поиск перспективных... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:55

2024-03-13T11:55

2024-03-13T12:34

россия

сколково

ханты-мансийск

омск

технологии

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) 28 марта откроет в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры новый сезон Стартап-тура, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, сообщает пресс-служба Фонда. Тема Стартап-тура этого года — "Региональный форсаж". За два месяца команда представителей институтов развития посетит Ханты-Мансийск, Омск, Тольятти, Ижевск, Ростов-на-Дону и Липецк. Подать заявку на конкурс концепций для Стартап-тура могли региональные операторы и представители Фонда "Сколково". Победители конкурса выступят соорганизаторами мероприятий в своем регионе. "В этом году впервые был проведен конкурс за право принять Стартап-тур. Регионы представили на конкурс собственные концепции мероприятия, которые ориентированы на потребности локального сообщества технологических предпринимателей. Жюри выбрало шесть городов-победителей. Для каждого региона Фонд совместно с местным соорганизатором подготовил программу, основанную на прошедшей отбор концепции", — приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова. Участие в мероприятиях Стартап-тура примут ведущие технологические эксперты, а также известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы и опытные инвесторы. Программа включает прикладной предпринимательский трек и конкурс технологических проектов. Для участников Стартап-тура пройдут сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов и тренинги, которые позволят быстро развить компетенции начинающих команд. Конкурс проектов традиционно будет проходить в трех категориях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также индустриальные и энергетические технологии. Так, главной темой мероприятия в Ханты-Мансийске 28 марта станут инновационные научно-технологические центры как драйверы технологической независимости региона и страны. Один участник ИТ-трека конкурса в каждом из 6 городов на маршруте сможет получить грант на использование сервисов облачного провайдера. Все полуфиналисты получат бесплатные билеты на XII технологическую конференцию Startup Village 2024, которая пройдет в конце мая в "Сколково". "Сколково" проводит Стартап-тур с 2011 года. За это время этапы масштабного федерального проекта, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, развитие компетенций стартап-команд, популяризацию инновационного технологического предпринимательства, прошли более чем в 100 российских городах. Участие в мероприятиях приняли свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20240312/skolkovo-1932533503.html

https://ria.ru/20231225/skolkovo-1917898633.html

россия

ханты-мансийск

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сколково, ханты-мансийск, омск, технологии